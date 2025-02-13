Erdoğan'dan Gazze mesajı: Bağımsız Filistin devleti için mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma konusunda Şerif'le hemfikir olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK, YPG, IŞİD ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelede Pakistan'ın güçlü desteğini hissettiklerini kaydetti.

Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'nda ilişkileri güçlendirme noktasında mutabık kaldıklarını, bu çerçevede 24 belge imzalandığını dile getirdi.

Gazze mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye ilişkin "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimizi vatanından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.