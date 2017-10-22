Erdoğan'dan gençlere yabancı dil çağrısı

22 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Gençlik Şurası'na katıldı.

Konuşmasında, gençlerden kendilerini ilim alanında geliştirmelerini isteyen Erdoğan, "Tüm gençlerimizin en az 1 yabancı dil öğrenmesini bekliyorum. Dil öğrenimine ağırlık vereceksiniz. Sadece İngilizce değil, Arapça, Rusça, Çince, Farsça... Mutlaka bir dil öğreneceksiniz. Sadece kendi dilimizi konuşarak bir yere varamayız. Gençlerimizin yurtdışında tecrübe kazanmalarını önemsiyorum" dedi.

Matematik bilmenin önemine değinen Erdoğan, "Finansal okuryazarlığın ve matematiğin öneminin altını çizmek istiyorum. Hangi alanda faaliyet gösterirseniz gösterin, sayılarla aranız iyi değilse başarılı olamazsınız. Matematik en temel bilimdir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelere ilişkin de, "Nerede bize yönelik bir taciz varsa bir gece ansızın vurabiliriz. Birileri izin verir mi? Artık geçti o işler. Stratejik ortak olanlar bizim hukukumuza saygı duyduğu müddetçe bizde onlara saygı duyarız" ifadelerini kullandı.