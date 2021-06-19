Erdoğan'dan HDP saldırısı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz

Antalya’da AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP İzmir İl Binası'na gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız." diyen Erdoğan, "Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Son 8 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi, Türk milletinin istiklali, istikbali, kazanımları ve kazanacaklarıydı." diye konuşan Erdoğan, "Gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar. 100'e yakın emekli amiralin hesapları soruluyor." açıklamasını yaptı.

“Asıl hedefimiz, 52 milyonluk turist sayısını yakalamak”

Toplantıda turizme ilişkin açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın sabırsızlıkla beklediği atılımları gerçekleştirmek için her alanda üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Salgının olumsuz etkilerini kırmada, uluslararası bir standart haline gelen aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. Turizm sektörümüz bakımından kritik öneme sahip ülkeler, yavaş yavaş seyahat sınırlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibariyle Rusya yasakları kaldırıyor ve hemen şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamız'a akmaya başlayacak. Almanya aynı şekilde kaldırdı. İngiltere'de biraz sıkıntı var ama ben Boris Johnson ile de görüşmemi yaptım. Mehmet Bey de takip ediyor. İnşallah orası da kaldıracak, ben buna inanıyorum. Hollanda'dan olumlu sesler aldık. İnşallah diğer yerlerden de bu sesler gelecek. Bizim niyetimiz samimi. Biz tüm insanlığa kapılarımızı en güzel şekilde açtık."

Her türlü tedbiri aldıklarını belirten Erdoğan, "Aşıdan tutunuz bütün bunların yanında otellerimizin kalitesine varıncaya kadar bu noktada gayet iyiyiz. Geçtiğimiz yılı 16 milyon turistle kapatmıştık, inşallah bu yıl daha fazla sayıya da ulaşacağız. Elbette asıl hedefimiz, 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp, ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir." diye konuştu.