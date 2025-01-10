Erdoğan'dan 'iki tercih' mesajı: Ya silah bırakacaklar ya tasfiye olacaklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki askeri operasyonlardan bahsetmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'nin önünde iki tercih bulunduğunu kaydetti. Erdoğan, "Ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın 8'inci Olağan İl Kongresi'nde değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan'ın gündeminde geçmişte Suriye'de düzenlenen harekatlar ile PKK'nın silahsızlanma süreci vardı.
Cumhurbaşkanı, sınır ötesi operasyonlarla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attıklarını ifade etti.
Erdoğan, "Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK/YPG'nin yalnızca iki tercihinin bulunduğunu belirterek "Ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar" dedi.