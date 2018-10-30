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Erdoğan'dan ilk Melih Gökçek yorumu

Erdoğan, Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarını değerlendirdi.

Erdoğan'dan ilk Melih Gökçek yorumu
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AK Parti Grup toplantısının ardından soruları yanıtlayan Erdoğan, Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarını da değerlendirdi. Erdoğan, "İsimler üzerinden spekülasyona girmeyi doğru bulmam. Melih Bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bugüne kadar böyle geldik böyle gideceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum. Seçim süreci içindeyiz yerel seçimlerin nasıl yapılacağı bellidir. Şu andaki adaylık tespitleri Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından alınıyor. Gerekli değerlendirmeleri başkanlığımız yapar" dedi.

Erdoğan kabine revizyonu ve bakanlıkların bölünmesi iddiaları için "Medya zaten revizyonu yapıyor. Biz de onlardan öğreniriz gündemimizde söz konusu değil bakanlık sayılarında kesinlikle söz konusu değil. Bakanlık sayılarını düşünerek yeni sistem inşa ettik bunu böyle sürdüreceğiz" dedi.

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