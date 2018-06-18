Erdoğan'dan İnce'ye: Kulağına ne söylenirse inanıyor

18 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sahnede şov yapmanın değil icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eserler kazandırmanın peşinde koştuk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık yapmadık. İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil milletimize hizmetkar olmakta aradık."

"Bu parti başka aday mı bulamadı"

Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, şunları söyledi:

"Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı."

"Milletim sizin defterinizi dürecek"

Muhalefete seslenen Erdoğan, "Beş gün kaldı, beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek." ifadesini kullandı.

"Münbiç'te devriye gezme olayı başladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD'nin ortak Münbiç kararı doğrultusunda, Münbiç'te devriye gezme olayının başladığını açıkladı.

Erdoğan, Kandil'deki terör operasyonlarına ilişkin, "Bölücü terör örgütüne tek kelime laf etmeyenler hazımsızlık duysa da Kandil'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımız sürüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarla ilgili şu detayları paylaştı:

"İlk operasyonda 20 uçak kaldırdık ve 10 önemli noktayı vurduk. İkinci operasyonda da bunların lider kadrolarını vurduk."

"Eski Türkiye sisteminin tabutuna son çivi çakılmış olacak"

Seçmenlere seslenen Erdoğan, "24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy, darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır." dedi.

"Bugüne kadar oyunu daima sandıkta bozduk" diyen Erdoğan, "Bölücü örgütünden FETÖ'cülere, faiz lobisinden darbe şakşakçılarına kadar tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız." diye konuştu.

"Kulağına ne söylenirse inanıyor"

CHP'in cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Belki utanır, kendine çekidüzen verir diye Bay Muharrem'in yalanlarını, tutarsızlıklarını ifşa etmeye devam edeceğiz."

Erdoğan, Muharrem İnce'nin Amerika'dan telefon gelmeden, Edirne'deki zatın icazetini almadan meydanlarda tek bir kelime dahi konuşamadığını söyleyerek, "Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi önüne ne konursa, kulağına ne söylenirse önünü arkasını araştırmadan inanıyor. Böyle olunca da sürekli işletilmekten, telefon dolandırıcılarının maskarası haline gelmekten bir türlü kurtulamıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Utanmadan sıkılmadan benim için 'O artık yorgun' diyor. Bay Muharrem; ben antrenmanlıyım, hayatımın 16 yılı futbolla geçti, 40 yıl siyasette tecrübem var... Ama sen daha başlamadan bittin. Niye? Senin yalandan başka sermayen yok ki." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara sandık çağrısı

Erdoğan, bütün vatandaşlara sandıklara gitmeleri çağrısında bulunarak, şunları aktardı:

"Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin bir kez daha heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu sebeple tüm vatandaşlarım, aman ha, sandığa gitmeyi ihmal etmeyin."

"Yeni yönetim sistemini açıklayacağım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sistemini çarşamba ve perşembe günü katılacağı televizyon programlarında açıklayacağını söyledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu özel ayrımı yapmadan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarının üzerine kararlılıkla gittik. Bundan sonra doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmayı sürdüreceğiz.​ Ne hastalarımıza kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA