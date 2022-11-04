Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Finansman ihtiyacını karşılayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19. MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "Finansmana erişim meselesinde iş insanlarımızın yanındayız" dedi ve kamu bankalarının bu konudaki desteklerini artırmaları için "Uyarıda bulunuyorum, bulundum" ifadelerini kullandı.

Geçmişte sağlanan finansman kaynaklarından doğru alanlarda kullanılmayanlar olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Geçmişteki bu istismarlar" nedeniyle ülke olarak bedel ödemek zorunda kalındığını belirterek, şöyle konuştu: Ekonominin dengelerinde, benzer savrulmalara yol açmayacak şekilde iş dünyamızın finansman talebini karşılayacak mekanizmaları oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz. Öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelerden başlayarak sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın hepsine hitap edecek finansman araçlarını sizlerin hizmetine sunacağız. Böylece 20 yıldır hep yaptığımız gibi omuz omuza, gönül gönüle vererek ülkemiz ekonomisini dünyada hak ettiği seviyeye çıkartacak mücadeleyi hep beraber hedeflerine ulaştıracağız.

"Türkiye doğalgazda hub olacak"

Enerji konusundaki çözüm arayışlarını da kesintisiz sürdürdüklerini kaydeden Erdoğan, "Unutmayın, artık Türkiye inşallah doğal gazda bir 'hup' olacak ve Rusya doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevki konusunda Sayın Putin'in herhalde açıklamalarını dinlediniz, duydunuz. Bu çalışmayı dayanışma içerisinde sürdüreceğiz. Ayrıca Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde, konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de rahatlama sağlayacağız" diye konuştu.

"Nükleerde üçüncü etap devam ediyor"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üniteleri etap etap devreye girdikçe bu sıkıntıyı tamamen çözeceklerini, ardından Sinop'un nükleer enerji noktasında ikinci etap olacağını belirten Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın üçüncü etapla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bu süreçte sanayicilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak enerji üretimine yönelik yatırımlara ağırlık vermeleri gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Enerji Bakanlığımızın ve diğer ilgili kurumlarımızın bu doğrultuda yürüttükleri çalışmalarda herhangi bir eksiklik, aksaklık tespit edersek hemen çözüm yoluna gidiyoruz" dedi.

"Tahıl Afrika ülkelerine gidecek"

Erdoğan, tahıl koridorundaki gemilerin öncelikle acil ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine ulaşmasını sağlayacaklarını belirtti. Erdoğan, "Sayın Putin ile görüşmemde, şunu söyledi. Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere Cibuti, Somali, Sudan'a gönderelim dedi. Hem fikir olduk. Ciddi gıda krizi ve kıtlıkla boğuşan Somali, Cibuti, Sudan başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl gemilerinin ulaşmasını temin edeceğiz" diye konuştu.