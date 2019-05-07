Erdoğan'dan iş dünyasına tepki

07 Mayıs 2019

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından ilk açıklamasını partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD'a tepki gösterdi.

"Bazı iş adamları dün açıklanan karardan sonra baktım garip garip açıklamalar yapıyor" diyen Erdoğan, "Sizler burada seçim hukukunun işlediği bir yerde böyle bir açıklama yaparsanız bunlar normalleşmeyi getirmez. Yanlış yapıyorsunuz, herkes haddini bilecek. Sen iş adamıysan işini yap, eğer böyle konuşursan bizim de size bakışımız değişecek" şeklinde konuştu.

TÜSİAD, dün, YSK kararının ardından Twitter hesabından, "31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir" açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan ekonomiye dair, "Bizim eksiklerimiz olabilir ama bugün önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj halidir. Biz sağlam durursak hiçbir saldırı ekonomide arzu edilen tahribata yol açamaz" görüşünü dile getirdi.

"23 Haziran'a kadar daha çok çalışacağız"

Daha önce, itirazlar sonucu 3 ilçede seçimlerin 2 Haziran'da tekrar edilmesi kararı alındığını hatırlatan Erdoğan, İstanbul içinse "seçim bitti ancak tartışmalar bitmedi" dedi.

İstanbul'da AK Parti'ye oy veren 15 bin seçmenin iradesinin gasp edildiğini ifade eden Erdoğan, "ciddi kanunsuzluklar, yolsuzluklar" olduğunu söyledi. YSK'ya sunulan iddiaların sağlam ve delillerinin olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu hukuksuzluğu, irade gaspını görmezden gelemeyiz. İstanbul'daki neredeyse 20 bin sandık kurulu görevlisinin memur değil de banka ya da özel okul görevlileri arasından seçilmesi şüpheleri artırmıştır. İstanbul'da tam kanunsuzluk olduğuna samimi olarak inanıyoruz. Tek tek kusurlar görmezden gelebiliriz ancak sandık kurulu görevlilerinin neredeyse 3'te 1'inin memur olmaması ya da yeniden sayımda ortaya çıkan değişim kabul edilemez."

23 Haziran'a kadar olan sürede çok daha fazla çalışarak seçimleri kazanmaya çalışacaklarını kaydeden Erdoğan, YSK aksi yönde bir karar vermiş olsa da buna uyacaklarını anlattı. Kararı, "İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacağı" için önemli gördüklerini belirtti.

Ayrıca, AK Parti olarak 15 büyükşehir ve 24 ili yönetme hakkı elde ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Kaybettiğimiz belediyelerin her biriyle ilgili ayrı ayrı çalışma yapıyoruz. Bu başarısızlığın nedenlerini tespit edecek ve gereğini yapacağız" diye konuştu.

AB'den seçim tepkisi