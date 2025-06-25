Erdoğan'dan İsrail'e önemli mesaj: İsrail'in kendi güvenliğini sağlamasının yolu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerle temaslarda bulundu.

Zirve kapsamında Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile ayrı ayrı bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisi içindeki rolünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile World Forum Binası’nda gerçekleştirdiği görüşme basına kapalı olarak yapıldı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile de görüşerek iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan Emmanuel Macron ile görüştü

Erdoğan, zirve marjında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerini daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşılandığını, fiili durumun bir an önce kalıcı sükûnete dönüşmesi gerektiğini, Gazze’de ise insani krizin artarak sürdüğünü, orada da bir an önce kalıcı ateşkese ulaşılmasının ehemmiyetini ifade etti.

Erdoğan, Avrupa’nın yeni güvenlik ve savunma mimarisinde Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin de dahil edilmesinin fayda sağlayacağını, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla ele alınmasının yararlı olacağını vurguladı.

Suriye’nin bölgesel çatışmaların dışında kalma konusunda dikkatli hareket ettiğini kaydeden Erdoğan, İsrail’in kendi güvenliğini sağlamasının yolunun ise komşularının istikrarından geçtiğini anlamasının önemli olduğunu ifade etti.