Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Ayşenur Ezgi Eygi'nin hesabını mutlaka soracağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Becirovic'i İstanbul'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Becirovic ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, "Özel bir niteliğe sahip Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele aldık. Balkanlar odağında bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail karşısında Birleşmiş Milletler nezdinde atılacak adımlar üzerinde durduk." dedi.

"Hem Bosna Hersek'in hem de bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımsızlığının ilanından bu yana Türkiye olarak Bosna Hersek'in her daim yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik güçlü desteğimizi de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyeliğimiz ve EUFOR-Althea Harekatı'ndaki mevcudiyetimizle hem Bosna Hersek'in hem de bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Bosna Hersek'te tüm kesimlerin katılımıyla, geniş tabanlı bir toplumsal uzlaşının ve barış içinde bir arada yaşama anlayışının hakim kılınmasının önemi ve değerinin açık olduğuna işaret eden Erdoğan, "Geçmiş tecrübeler ışığında Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanlar'ın istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Dost ve kardeş Bosna Hersek'e yaklaşımımızın temelinde tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra bu anlayış yatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede Bosna Hersek'te 6 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerin huzur içinde tamamlanarak hayırlara vesile olmasını diledi.

"Askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliği de gündemimizde yer aldı"

Görüşmelerinde, Bosna Hersek ile ikili ilişkilerini derinleştirmek amacıyla atılacak adımlar üzerinde de durduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bu minvalde karşılıklı ticareti artırma noktasında yapılabilecekler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun yapımına ilişkin çalışmaları da bu kapsamda ele aldık. Projenin bir an evvel tamamlanmasına dair temennimi Sayın Başkan ile paylaştım. Enerji ve altyapı başta olmak üzere Bosna Hersek'in kalkınmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceğimizi de bu vesileyle kıymetli kardeşime aktardım."

Erdoğan, bu yılın 7 ayında Bosna Hersek'i ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının, komşu ülkeleri de geride bırakıp ilk sırada yer almasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayarak, halklarımız arasındaki beşeri münasebetleri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliği de gündemimizde yer aldı. Özellikle savunma sanayisine yönelik işbirliğimizi nasıl ve ne denli geliştireceğimizi değerli kardeşimle ele aldık. FETÖ ile ortak mücadele bağlamındaki beklentilerimiz üzerinde durduk." diye konuştu.

"Hesabını mutlaka soracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 11 Temmuz 1995 Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ilan edildiğini, Türkiye'nin alınan bu kararı eş sunucu olarak desteklediğini söyledi.

Bu temelde Türkiye'nin 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Uluslararası Günü" olarak kabul ettiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in 'Unutulan soykırım tekrarlanır.' sözünden ilhamla, soykırımın gelecek nesillere anlatılmasına yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz. 1990'lı yıllarda Bosna Hersek'te dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen katliamın bir benzerini maalesef bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz.

Srebrenitsa Soykırımı'nın failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse, Gazze'de yaşananların failleri de uluslararası hukuk karşısında hesap vereceklerdir. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka verecektir, hesabını da mutlaka soracağız."

Erdoğan, Başkan Becirovic'e ziyaretleri için teşekkür ederek, kardeş Bosna Hersek halkına selam gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından heyeti yolcu ettikten sonra basın mensuplarına kandil simidi ikram ederek, Mevlit kandillerini kutladı.