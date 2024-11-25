Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Hiçbir anlamı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' programında konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bir eş, bir baba ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm kadınların onurlarını, onurluca yaşama mücadelelerinde daima yanlarında olacağımı tekrar ifade ediyorum.

Türkiye, hamdolsun çok güçlü ve yaygın bir sivil toplum ağına sahiptir. Her konuda vakıflarımız, derneklerimiz gerçekten olağanüstü çalışmalar ortaya koyuyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele hiç şüphesiz bunların en başında geliyor. Bir insanlık suçu olarak gördüğümüz kadına yönelik şiddetin kökünün tamamen kazılması için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

Kadına şiddet insanlığa ihanettir

Türkiye’de başta şiddet olmak üzere kadınlarla ilgili kritik konuların bugün geldiği yerde bakanlığımızın ve sivil toplumun emeği vardır. Daha önce konuşulması mümkün olmayan nice meseleyi el birliği içinde hal yoluna koyduk. Kadın yönelik şiddet insanlığa ihanettir. İnsana, özellikle kadınlara yönelik şiddet kabul edilemez bir vandallıktır. Böyle bir yola tevessül eden, kadına el kaldıran, şiddet uygulayan herkes hak ettiği cezayı mutlaka çekmelidir.

İstanbul Sözleşmesi

6284 sayılı kanun, Kadına Karşı şiddetle mücadelenin çerçevesini, başka hiçbir sözleşmeye ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde kesin ve kati olarak çizmiştir. Muhalefetin İstanbul Sözleşmesi üzerinden ısrarla yürütmek istediği sanal tartışmaların dayanağı yoktur. “Sözleşme Yaşatır” sloganı da marjinal kesimlerin ideolojik kavga aparatı olma dışında hiçbir anlam taşımıyor."