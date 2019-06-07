Erdoğan'dan İstanbullu seçmenlere çağrı

07 Haziran 2019

Cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenecek İstanbul seçimleri hakkında şunları söyledi:

"İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın bu seçim için geri dönüşleri çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini İstanbullu hemşehrilerimin hakkıyla yerine getirmeleri önem arz ediyor. Milletvekilleri arkadaşlarımız İstanbul dışında yoğun bir şekilde çalışıyor. İllerden vatandaşlarımızı İstanbul'a döndürme konusunda çalışıyorlar. İstanbul'da sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir. Sandığa gitmeyen seçmeni sıfıra yakın konuma getirmek çok önemli."

"KKTC'li kardeşlerimizin haklarını koruyacağız"

Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine de değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

KKTC'li kardeşlerimizin soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağız. Onun için şu anda yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, bunlar bölgeye intikal ediyorlar. Korunmaları noktasında silahlı kuvvetlerimizin ilgili fırkateynleri olsun hepsi bölgedeler. Bölgenin çıkacak olan tüm neması, petrol veya başka olabilir. Bunlardan hepsinde Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları ilgisi alakası olmayanlara yedirmeyiz."

Erdoğan, af yasası ile ilgili soruyu ise "Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde yanıtladı.