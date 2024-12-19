Erdoğan'dan 'istikrar' vurgusu: Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesine katıldı.

Zirvede açıklamalarda bulunan Erdoğan, artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında küresel güvenlik ve istikrarı sağlamakla görevli kurumların sorumluluklarını yerine getirmdiğini, küresel barışa ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

D-8'in işlevlerine değinen Erdoğan, çeşitli alanlarda KOBİ'leri bilgilendirici programların düzenlenmesinde fayda olduğunu belirtirken, teşkilatın yeni üyelerine kapıların açık olması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı, son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan'ın üye olmasıyla dünden daha güçlü olduklarını dile getirdi.

Suriye mesajı

Erdoğan, Suriye konusunda şu mesajı verdi: "Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların sulh içinde yaşaması en temelli beklentimizdir. Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli. Bu zorlu mücadelesinde Suriye'nin yanındayız."