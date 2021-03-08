Erdoğan'dan 'kadına şiddet' açıklaması: Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız." dedi.

Erdoğan "Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon." diye konuştu.

Erdoğan, "Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin bizatihi kendisidir." dedi.

Erdoğan, "Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kadını anne, eş, evlat velhasıl insan olmaktan çıkarıp köksüz, ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye kalkanların oyununa gelmeyeceğiz. Türkiye ve Türk milleti ile olan hesaplaşmalarına kadınları alet edenleri mimleyecek ve her fırsatta gerçek yüzlerini ortaya çıkartacağız.

"Yeni dönemdeki önceliklerimizden biri de aile müessesesini güçlendirmek olacak"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni dönemdeki önceliklerimizden biri de aile müessesesini güçlendirmek olacaktır. Biz, madden ve manen sağlıklı fertlerden oluşan, insan olarak sorumluluklarının, kul olarak görevlerinin bilincinde, güçlü ve özgün, kişilikli, doğrunun ve yanlışın farkında nesiller yetiştirmek istiyoruz. Aile içi iletişim ne kadar güçlü olursa özlediğimiz nesilleri yetiştirme imkanımız o derece artacaktır.

Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet, aile, ülke ve millete toptan düşmanlığı ifade eden bir ruh hastalığının işaretidir."

"Her alanda dünyanın en iyisi olma yolunda ilerlemenin vakti gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültürden bilime, teknolojiden üretime her alanda dünyanın en iyisi olma yolunda ilerlemenin vakti gelmiştir." diye konuştu.

Erdoğan, "Milli bünyemizi güçlendirmeden, manevi temellerimizi sağlamlaştırmadan küresel liderlik hedeflerine ulaşamayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Diyarbakır anneleri, birilerinin aklına tam 550 gün sonra ancak düşmüş. Diyarbakır anneleri de gereken cevabı vermiştir. Terör örgütüyle arasına mesafe koymayı başaramayan veya bunu istemeyen parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız." Terör örgütünün mensuplarıyla beraber yürüyeceksin, 'Bizim onlarla ilgimiz, alakamız yok' diyeceksin. Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz?"

Erdoğan, "2023, Türkiye için tam anlamıyla bir kader seçimine dönüşmüştür. Cumhur İttifakı ülkemizin bütününde bir taçlandırma harekatı sürdürecek." dedi.