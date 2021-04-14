Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kanal İstanbul Projesine ilişkin, "İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır" şeklinde konuştu.

Açıklamalarında İstanbul Sözleşmesine de değinen Erdoğan, "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi. Bizim dinimizde kadına şiddet haramdır. Biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü yapar onunla yola devam ederiz." dedi.

Erdoğan, emekli amirallerin bildirisi hakkında ise şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı olarak ordunun başkomutanıyım. 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu özgürlüğünüzle alakalı değil"