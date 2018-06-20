Erdoğan'dan Kandil açıklaması: Lider takımını hallettik

20 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da halka hitap ediyor.

Kandil operasyonundaki son durumu değerlendiren Erdoğan, "Kandil'de 10 önemli noktayı vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki lider takımını hallettik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyorum" dedi.

"Buraları asıl sahiplerine teslim edeceğiz"

Terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz."

"Suçlular adelet önünde hesap verecek"

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik saldırıya değinen Erdoğan, "Suruç'taki hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımızca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adelet önünde hesap verecek." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Korkaklar zafer anıtı dikemez. Şimdi diyorum ki 24 Haziran'da bu kardeşinize bu desteği verin, biz destan yazmaya devam edelim. Ya 2053 ve 2071 vizyonlarımıza doludizgin koşacağız ya da yeniden 1970'lerin 90'ların tedirginliğiyle kendi içimize kapanacağız."

Kaynak: AA