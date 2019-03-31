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Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Pütürge'deki olaya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonu
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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada 2 vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradı.

Karamollaoğlu'na taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bu elim olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirerek, olayın takipçisi olduklarını, sorumlularının adalet önünde hesap vereceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Dunya.com

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