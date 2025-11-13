Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs davasındaki duruşlarının net olduğunu belirterek, çözümsüzlüğün ana nedeninin Rum tarafının Kıbrıs Türkleri'nin "uluslararası eşit statüsünü reddetmesi" olduğunu ifade etti. Erdoğan, Rum tarafının çözümü, Kıbrıslı Türkleri azınlık konumuna indirgeyecek 1963'ten kalma ortaklık devletinde görmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Annan Planı'nı reddetmesine rağmen Rum yönetimini üye olarak kabul eden Avrupa Birliği'nin (AB) de bu hatalarda payı olduğunu belirtti.

"1968'den beri yapılan ve sonuca varılmayan müzakerelere dostlar alışverişte görsün diye devam etmeyeceğimizi, 2017'de Rum tarafının masayı terk etmesiyle çökmesinin ardından ortaya koymuştuk."

İki devletli çözüm

Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün, adada iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inandıklarını yineleyen Cumhurbaşkanı, eski dönemin ezberleriyle iğneyle kuyu kazmaya çalışmanın sonuç getirmeyeceğini söyledi.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın, Kıbrıs Türkünün "egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceğini" vurgulamasını isabetli bulduğunu kaydetti.

Tam destek mesajı

Anavatan ve garantör Türkiye olarak, Kıbrıs Türk halkını haklı davasında asla yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Erdoğan, refahı artırmak ve tecritten en az etkilenmesini sağlamak üzere Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Adadaki iki halkın barış, refah ve emniyet içinde yan yana yaşayabileceği çözüm tutumunu koruduklarını belirten Erdoğan, "Bugün çok daha farklı bir uluslararası konjonktür içindeyiz. Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulamaz." dedi.