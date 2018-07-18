Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve 72 vekil hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li vekilden şikayetçi oldu.
ODTÜ mezuniyetinde açılan bir pankart ile başlayan 'karikatür' tartışması sürüyor.
Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin pankartta yer alan karikatürü sosyal medya hesabına koyacağını dile getirmiş ve CHP'li vekillere de aynısını yapmaları için çağrıda bulunmuştu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na bugün bu karikatür nedeniyle soruşturma açılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li vekil hakkında suç duyurusunda bulunud.