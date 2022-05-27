Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 Milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında ve Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video ile bazı iddialarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun iddiaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları CHP liderine her iki konuşmasından dolayı 500’er bin olmak üzere 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD dahil olmak üzere yurt dışına aktardığı herhangi bir varlığı bulunmamaktadır. Ayrıca vakıf malları hem ABD hukuku açısından hem de Türk hukuku açısından ancak Vakfın amaçları için kullanılabilmektedir. Kişisel amaçlar için kullanılamayan bu malları ‘kaçış senaryosunun’ parçası olarak göstermek aklı selim bir muhakemenin ürünü olarak da değerlendirilemez. Kaldı ki adı geçen Vakıflar tarafından yapılan basın açıklamalarından anlaşılacağı üzere, ABD’de bulunan vakfa gönderilen tutarlar, yine vakfın amaçları doğrultusunda yurt inşaatı için ve diğer hayır faaliyetleri için gönderilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını ve bu hazırlık kapsamında iki vakıf aracılığıyla ABD'ye para transferi yapıldığını iddia etmişti.