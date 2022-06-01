Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Kılıçdaroğlu bu yurdu (TURKEN Vakfı yurdu) binbir türlü iftirayla diline dolayarak kime hizmet ediyor dersiniz. Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız.

- (Kılıçdaroğlu) Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?

- Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız.

Kılıçdaroğlu'na 10 soru

- (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorular) Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz.

1- PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını siyasi uzantıları ile birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor mu lanetlemiyor mu?

2- Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatılarını destekliyor mu?

3- NATO üyesi tartışmalarında kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı?

4- Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı?

5- Dünyanın yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye ilkesel düzeyde destek veriyor mu?

6- Mahkeme kararlarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları kenara bırakıp siyaseti ülkenin ali çıkarları üzerinden yürütmeye var mı?

7- Siyasi stratejilerini kendi partisinin mensuplarıyla belirlemeye yönelecek mi yönelmeyecek mi?

8- Bu toprakların tüm değerleri sembolleri ile asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

9- Partisi içindeki her türlü terör örgütü destekçisi tecavüzcüyü tasfiye etmeyi düşünüyor mu?

10- Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?

- NATO bir güvenlik kuruluşudur, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir.

- Biz, Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Anlaşmamızı bozduk.

- Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini kandırıyorlar.

- Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları ve teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör devleti sıfatını hak eder.

- Şehitler Köprüsü'nde böyle bir pankartı sen, polise rağmen asamazsın, astırmazlar. Ne oldu, asamadılar. Hukuk önünde de bunun hesabını vereceksiniz.

- (Suriye) 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz.