Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz eleştirisi

31 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Düzce il kongresine katıldı.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP'nin başındaki zat, o koltuğa oturduğundan beri hep aynı yalanları söylüyor, aynı iftiraları tekrarlıyor, her seferinde bu defa iktidar olacağız diyor. Her defasında foyasını ortaya çıkardığımız halde, bu zat bir gün dahi utanmadı, hiçbir şey olmamış gibi yalanın dahi daha büyüğüne, iftiranın daha kirlisine sarılmaya devam etti ve çok da pişkin.

Aslında biz bu iğrenç tavrı FETÖ'cülerden çok iyi tanıyoruz. Mahkemelerde önlerine konan tüm delillere, resimlere, şahit ifadelerine rağmen, ısrarla ne diyorlar, yapmadık, etmedik, görmedim, duymadım. Bu FETÖ'cülerin riyakarlığıyla, bu zatın yüzsüzlüğü aynıdır.

Açık söylüyorum, net söylüyorum; 15 Temmuz gecesi Bay Kemal'in takımı bizlerle beraber, MHP'li kardeşlerimizle beraber, o FETÖ'cülere karşı yürümediler. Biz birlik olduk, beraber olduk yürüdük ama Bay Kemal'in takımı ortalıkta yoktu"