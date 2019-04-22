Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası ilk açıklama
Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin, "Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ne yazık ki dün Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz."
Ne yazık ki dün Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 22 Nisan 2019
Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 22 Nisan 2019
Kimsenin Türkiye'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.