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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası ilk açıklama

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin, "Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası ilk açıklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki dün Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz."

Dunya.com

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