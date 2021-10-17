Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Vesayet günleri geride kaldı

Afrika ziyareti öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının vesayet çağrısından başka bir şey olmadığını söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur. Şimdi bir de tarih veriyor. 'Pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline.' Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, devlete hizmet eden memurlara ve bürokratlara çağrıda bulunmuş; devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu olduğunu dile getirmişti.



Kılıçdaroğlu'nun TCMB Başkanı ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile görüşmesi için de, "Merkez Bankası bağımsız olmasaydı, randevu vermezdi" değerlendirmesini yaptı.

ABD'den F-16 talebi

ABD'den F-16 talebiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyar 400 milyon dolar F35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" diye konuştu.

Anketlerle millete psikolojik operasyon yapılıyor

Erdoğan, seçimlere yönelik düzenlenen anketlerle ilgili bir soru üzerine de şunları aktardı: Özellikle tabi son dönemde, ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür manipülasyonlardan ciddia anlamada bıktık. Anketlerle millete psikolojik operasyon yapılıyor. Şimdi anketlerle algı operasyonlara devam ediyorlar ve Cumhur İttifakı'nı küçük gösterme garetindiler. Buradan kendilerine bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Sahte anketlerle milleti yönlendirebileceklerini sanıyorlar."