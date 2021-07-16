Erdoğan'dan KKTC için 'müjde' açıklaması: Güzel bir adımımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik." dedi.

Erdoğan, "(KKTC ziyareti) Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak." ifadesini kullandı.

Almanya'daki sel felaketine ilişkin Erdoğan, "Felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında." diye konuştu.