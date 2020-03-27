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Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim."

Kaynak: AA

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