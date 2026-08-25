Erdoğan'dan kritik çağrı: Gelin Türkiye'yi terörden kurtaralım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gündemine ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran-Amerika geriliminin küresel ekonomide yol açtığı şok dalgasının zamanla etkisini yitirmesiyle bunun sokağa, çarşıya, pazara ve günlük yaşama yansımalarının daha net görüleceğini ifade eden Erdoğan, “Şundan hiç kimse şüphe etmesin. Türkiye Allah’ın izniyle doğru yoldadır. İstikameti bellidir ve eninde sonunda menziline ulaşacaktır.” diye konuştu.

Türkiye’nin zorlu yolculuğundaki en büyük şansının tecrübeli, liyakatli, uyum ve adanmışlık içinde çalışan kadroların görev başında olması olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye güvendedir. 86 milyonun emaneti emin ellerde güven içindedir. Bu kutsal emanete hiçbir surette gölge düşürmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, hedeflere ulaşmak için yavaşlamadan ve rehavete kapılmadan, tedbir ve disiplinden taviz vermeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“Terörsüz Türkiye sürecimiz çok ciddi güç kazandı”

Önceki hafta TBMM’de 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”a değinen Erdoğan, yasaya destek veren milletvekillerine teşekkür etti.

Söz konusu mutabakatın Türk siyaseti açısından bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, bunun “Terörsüz Türkiye” sürecine güven tazelediğini ve sürece ciddi güç kazandırdığını ifade etti.

Erdoğan, milletin vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini ortaya koyduğunu belirterek, farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin Türkiye’nin geleceğine ilişkin bir meselede ortak paydada buluşmasını önemli bir kazanım olarak değerlendirdi.

Bu mutabakatın demokrasiyi güçlendireceğini, sivil siyasetin kapasitesini artıracağını ve Türkiye’yi vesayet dönemi tortularından kurtaracak yeni adımların atılmasına zemin hazırlayacağını kaydeden Erdoğan, “Türkiye’nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir.” dedi.

Günlük siyasi hesaplar yerine ülkeyi ve milleti merkeze alan bir anlayışla hareket edildiğinde Türk demokrasisinin her türlü sorunu çözebilecek kapasite ve olgunluğa sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, bu gelişmeyi Türkiye adına “müstesna bir kazanım” olarak nitelendirdi.

Süreçte “özenli dil” çağrısı

Erdoğan, son iki yılda birçok kritik eşiğin suhuletle aşıldığını ancak önlerinde dikkatle yürütülmesi gereken bir süreç bulunduğunu belirtti.

Bu süreçte daha özenli bir dil kullanılması, “yük olmak yerine yük almaya” odaklanılması ve toplumun hassasiyetlerini kaşıyacak fevri söylem ve eylemlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, siyasetin günlük olarak yapılabileceğini ancak Türkiye’yi yarım asırlık bir sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürülmemesi gerektiğini söyledi.

Aynı hassasiyetin medya kuruluşları ve gazeteciler için de geçerli olduğunu belirten Erdoğan, daha fazla görüntülenme, reyting veya etkileşim uğruna böylesine hayati bir meselenin tartışmalı hale getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin sadece iktidarın ve Cumhur İttifakı’nın meselesi olmadığını vurgulayan Erdoğan, bunun bir devlet ve 86 milyonun ortak meselesi olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Milletimiz kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Gelin Türkiye’yi terörden kurtararak şehitlerimize, gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim.” ifadelerini kullandı.

Süreci zora sokan, dinamitleyen ve tahrik eden girişimlerin tarih karşısında sorumlu olacağını belirten Erdoğan, özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinden sürece daha fazla katkı sunmalarını beklediğini dile getirdi.

“Bölgemizde barışın tesisi için mücadeleden geri durmayacağız”

Türkiye’nin vatandaşlarıyla birlikte bölgesindeki herkes için barış istediğini ifade eden Erdoğan, bu yaklaşımın “cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planlarını” bozduğunu söyledi.

Bölgeyle ilgili kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını gördüklerini belirten Erdoğan, bunların hayata geçirilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

“Birileri istemiyor, endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz.” diyen Erdoğan, komşu ülkelerin toparlanmasına destek vermekten de vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin bölgeye ilişkin yaklaşımında gizli bir ajanda veya niyet bulunmadığını belirterek, “Bizim amacımız etrafımızda sulh ikliminin egemen olmasıdır.” dedi.