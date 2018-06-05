Erdoğan'dan kur tepkisi

05 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "kur üzerinden oyunlar oynandığını" belirterek, 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacaklarını söyledi.

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yürüttüğü kampanya çerçevesinde Sakarya mitinginde konuşan Erdoğan, ekonomideki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara, bunlar Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız" diyen Erdoğan, "Yine yapsınlar manipülasyonlarını, göreceğiz. İnşallah bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran'dan sonra biz çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın adaylığı

Erdoğan konuşmasında HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve şu anda cezaevinde bulanan Selahattin Demirtaş, onu cezaevinde ziyaret eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirten cumhurbaşkanı adayları hakkında da eleştirilerde bulundu.

"Benim 53 vatandaşımın, Kürt kardeşimin Diyarbakır'da ölümüne neden olan kişi cumhurbaşkanı adayı. Bu Muharrem Efendi gidip onu ziyaret ediyor. Bir diğeri ziyaret etmek lazım diyor. Teröristten cumhurbaşkanı adayı olmaz" diyen Erdoğan, "Onun için diyorum ki, benim Kürt kardeşlerim bu oyunu bozacak. 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan bu kişinin şu anda cumhurbaşkanı adayı olması onunu saflığına delil değildir. Onu ziyaret edenler de özgürlük adına bunu yapmıyor. Güya orada oy devşiririm zannediyor, devşiremeyeceksin" ifadelerini kullandı.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş Kasım 2016'dan beri Edirne cezaevinde tutuklu bulunuyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce seçim kampanyasının ilk günlerinde Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmişti.