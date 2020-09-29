Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri es-Sabah için başsağlığı dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arapça ve Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum."
Kuveyt Emiri es-Sabah hayatını kaybetti
Kaynak: AA