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Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri es-Sabah için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arapça ve Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum."

Kuveyt Emiri es-Sabah hayatını kaybettiKuveyt Emiri es-Sabah hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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