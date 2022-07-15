Erdoğan'dan KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyiz

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, darbe girişimini akamete uğrattı. Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapacaklarını belirterek "Gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları ise şöyle:



"15 Temmuz gecesi gördük ki güneş batınca üzerimize çöken karanlığın hükmü ertesi sabah yeniden güneş doğana kadardır.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını mutlaka tamamlayacağız. Şehitlerimize haklarını ancak bu şekilde helal ettirebiliriz.

FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz.

Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı sunmayacağız.

Tahammül edilemeyen Cumhur İttifakı değildir, asıl tahammül edilemeyen Türk milletinin iradesine sahip çıkması, kendi hedeflerine kilitlenmiş olmasıdır.

Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz.

Hak teala bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara tabi tutmasın.

15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler."