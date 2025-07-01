Erdoğan'dan LeMan tepkisi: Hesabı yargı önünde sorulacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"Hesabı yargı önünde sorulacak"

LeMan dergisinde gündem olan karikatüre işaret eden Erdoğan, sert tepki göstererek, "Biz bunun takipçisi olacağız. Bu yapılan, alçakça bir provokasyondur. Peygamberlerimize küstahlık edenler, bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Yargı harekete geçti, dergi toplatıldı, hesabı yargı önünde sorulacak" dedi.

"Kurultay tartışmaları da CHP'nin iç sorunudur"

Muhalefete de yüklenen Erdoğan, "CHP içinde kim kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez" diyerek şöyle konuştu:

"Muhalefetin ne olduğu ortada. Parti içi kavgadan başlarını dahi kaldıramıyorlar. CHP eski ve yeni yol arkadaşlarına baksın. 2 sene öncesine kadar yere göğe sığdıramadıkları cumhurbaşkanı adaylarına en ağır hakaretleri etmekte beis görmüyorlar, 'düşeni yemek' bir CHP geleneği. CHP içinde kim kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. Bizi ısrarla çekmek istedikleri kurultay tartışmaları da CHP'nin iç sorunudur.

Yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'liderden oluşuyor. Şikayet edip 'mağdur oldum' diyen de CHP'li. Yargı mensuplarına parmak sallamak, 'yargı kararını tanımayız' demek, mahkemeler üzerinde baskı kurmak kimsenin hakkı da haddi de değildir.

CHP'liler de mahkemede kozlarını paylaşır, delillerini sunar, savunmalarını yapar. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı da en doğru en isabetli kararı verir. Muhalefetin istikamet sorununun çözülmesin bekliyoruz."

AK Parti'de yeni dönem hazırlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-13 Temmuz'da AK Parti’nin yeni dönem yol haritasının hazırlanacağı Kızılcahamam kampının yapılacağını söyledi:

"AK Parti olarak istişare geleneğimizi sürdürüyoruz. Şehirlerimizin sıkıntılarına, taleplerine dair hususları dinledik. 11-13 Temmuz'da Kızılcahamam kampımızı yapacağız. Kızılcahamam Kampı'ndan inşallah güçlenerek, yenilenerek, enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız. Yaz dönemini muhalefetle aramızdaki farkı açmak için kullanacağız.

AK Parti kadroları olarak kavga edenlerden değiliz. Aynı davaya gönül veren bir hareketiz. Koltuk için makam içn bu görevlere aday olmadık. Teşkilatımızla yekvücut ilerliyoruz. Gönüller arası köprü kurmak için 86 milyon birlikteyiz. Önce Türkiye şiarı ile yolumuzdayız. Yaklaşık 24 yıldır bu partiye kibri, tekebbürü, millete tepeden bakmayı yaklaştırmadık.

Teşkilatımızın yaz mevsimini en iyi şekilde değerlendirmesi için çeşitli programlar yaptık. Türkiye Yüzyılı buluşmaları temasıyla vatandaşlarımızla buluşacağız."