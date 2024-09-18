Erdoğan’dan Lübnan Başbakanı’na ‘son dakika’ telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da gerçekleşen çağrı cihazı patlamalarına ilişkin Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati'ye İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.