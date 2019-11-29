Erdoğan'dan Macron'a NATO tepkisi

29 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'NATO ve Türkiye' ile ilgili değerlendirmelerine sert tepki gösterdi.

Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Ülkemizin haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de tırnak tutturmaya çalışan Fransa'nın ta kendisidir. Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak - çıkarmamak... Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı?" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Paris'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşme sonrasında ittifak ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na değinen Macron "Bir yandan Suriye taarruzunu oldubitti şeklinde başlatan Türkiye diğer yandan NATO'dan dayanışma bekleyemez" ifadelerine yer vermişti.

"Listelerde göğsümüzü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer almasını bekliyoruz"

Erdoğan konuşmasında üniversite sayısını 207'ye çıkardıklarını belirterek, "Ülkemizdeki üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkarırken sadece skor amaçlı hareket etmedik. En köklüsünden en yenisine kadar, tüm üniversitelerimizin yüksek öğrenimden beklediğimiz işlevleri yerine getirebilecek anlayışa, donanıma, altyapıya sahip olması için de çalıştık." dedi.

"Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı olmalıdır. Cumhurbaşkanı olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, "İlk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden bir elin parmağı kadar değil göğsümüzü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer almasını bekliyoruz." diye konuştu.

Arnavutluk'ta 500 konut inşa edilecek

Erdoğan, "Arnavutluk'a inşallah, en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak ve 500 konutu Türk kardeşleri olarak orada inşa etmiş olacağız." dedi.