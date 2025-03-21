Erdoğan'dan Meclis'e 21 Mart teklifi: Nevruz'u Kardeşliğin Bayramı ilan edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "21 Mart Nevruz Günü Anma Programı"nda konuştu.

Erdoğan konuşmasında, 21 Mart'ın baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan edilmesini teklif etti. Meclis'e de bu yönde bir teklif sunacağını açıkladı.

'Teklifi Cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya hazırım'

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya hazırım. Cumhur ittifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah.

Nevruz belli bir etnik grubun değil tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz, ortak kültürümüzün, ortak tarihimizin, kader ve gönül birliğimizin de en önemli nişanesidir.

21 Mart kutlu olsun!

Bu anlamlı buluşmada bir arzumuzu paylaşmak istiyorum. Nevruz Bayramını Türk devletleri çatısı altında ortaklaşa kutlamanın kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart kutlu olsun.

21 Mart Nevruz Türk dünyasının ortak anma ve kutlamak günü olacak ve birliğimize dayanışmamıza hizmet edecektir. Türk dünyası olarak bizim en büyük güvencemizi birlik ve beraberliğimizdir.

Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz'un Türk dünyasının ortak anma ve kutlanma günü olarak kutlanması teklif edeceğiz. 21 Mart Nevruz Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak. Birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza hizmet edecektir.

Bugünden sonra nasıl tabiat bütün renkleriyle bütün zenginlikleriyle birlikte bereketleniyorsa millet olarak inşallah biz de yeni başlangıçlara yelken açıyoruz.

Terörsüz Türkiye mesajı

Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda bazı kritik eşikleri geride bıraktık. İpe un serme, işi yokuşa sürme gibi yollara meyil edilmeden son düzlüğün de aşılacağına inanıyoruz. Ülkemizi ve milletimizi terör musibetinden kurtardıktan sonra çok farklı dönemin kapısını aralayacağız. 85 milyonun kardeşliğine vurulan kanlı hançeri söküp atacağız.

CHP lideri Özgür Özel'in çağrısına tepki

Erdoğan konuşmasında İBB'deki gözaltı süreçleri ile başlayan protestolara da değinerek CHP lideri Özgür Özel'e de yüklendi.

"İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz" diyen Erdoğan, "Bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi ikballeri, menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye milletin huzuruna kastetmesine göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.