Erdoğan’dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Irıs Ordo Kongre Merkezi’nde genişletilmiş formatta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan’ın gündeminde çok kutuplu uluslararası sistemden ulaştırma ve enerji koridorlarına, COP31’den Gazze ve Lübnan’daki gelişmelere kadar birçok başlık yer aldı.

"Şanghay İşbirliği Teşkilatı 3,5 milyar insanı temsil ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini söyledi.

Teşkilatın yaklaşık 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil ettiğini belirten Erdoğan, Asya-Pasifik bölgesi ile Orta Doğu’yu aynı zeminde buluşturan yapıyı Birleşmiş Milletler’in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak gördüklerini ifade etti.

“Çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi için sorumluluk alıyoruz”

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın Türkiye’nin bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikasıyla örtüşen bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Türkiye’nin çevresindeki çatışmaların çözümü için üstlendiği role değinen Erdoğan, “Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, bölgemizde birlikte, tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Orta Koridor ve Kuşak ve Yol Girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın barış ve istikrarın yanı sıra güvenli ulaştırma koridorlarının oluşturulması ve enerji arz güvenliği konularında da rol oynayabileceğini söyledi.

Türkiye’nin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişiminde enerji koridorlarının çeşitlendirilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, Hazar geçişli Orta Koridor girişiminin Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlu hale getirilmesini istediklerini belirtti. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nı “yükselen bir yıldız” olarak gördüklerini ve teşkilatla her alanda iş birliğini ilerletmeye çalışacaklarını ifade etti.

Türkiye COP31’e ev sahipliği yapacak

Erdoğan, iklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi sorunların birçok ülke açısından tehdit oluşturduğunu söyledi.

Türkiye’nin iklim değişikliğinin farklı coğrafyalardaki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerine düşeni yapmayı hedeflediğini belirten Erdoğan, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek COP31 Zirvesi’ne Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını hatırlattı ve zirveye katılan liderleri Antalya’ya davet etti.

Konuşmasında Mekke Savunma İttifakı’na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan ile hayata geçirilen ittifakın bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde oluşturulduğunu belirtti.

Erdoğan, “Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Gazze ve Lübnan vurgusu: “Unutmamalıyız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış tartışmalarında Gazze ve Lübnan’ın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, İsrail’in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Erdoğan, “Barışı konuşurken İsrail’in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan’ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının sonunda, Kırgızistan’dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını devralacak Pakistan’a başarılar diledi ve toplantıların bölge ile üye ülkelerin ortak geleceği için hayırlı olması temennisinde bulundu.