Erdoğan'dan Meral Akşener'e üç teklif

Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret ardından iki parti lideri basının karşısına geçti ve açıklama yaparak soruları yanıtladı.

Akşener: Bizim açımızdan faydalı bir görüşme oldu

Meral Akşener, görüşmede, partisinin "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme" dair yaptığı çalışmayı paylaştığını belirterek, "Ekonomiyi, işsiz gençleri, demokrasinin geldiği noktayı, hukukun ve adaletin nasıl yerlerde süründüğünü konuştuk. Bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bizim açımızdan faydalı bir görüşme oldu." dedi.

Davutoğlu: İktidar kebapçıları sorumlu tutuyor

Türkiye'nin şartlarının köklü değişimi gerekli kıldığını savunan Davutoğlu bazı ekonomik verileri paylaştı.

Davutoğlu, "İktidar bu ekonomik tablo karşısında ders çıkarmak, yeni çalışma yaparak meselelere çözüm bulmak yerine, bir kanadı bütün bu işsizlikten, enflasyondan kebapçıları sorumlu tutuyor. Diğer bir kanadı da çiftçiler feryat ederken, 'çiftçilerimiz mutlu' diyor. Halktan kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Parlamenter sistemle ilgili yürütülen çalışmaları ele aldıklarını dile getiren Davutoğlu, "Bunlar iş birliği çalışmalarıdır. İttifak meselesi bunun ötesinde bir alandır. Her konuda her partiyle Türkiye'nin geleceği, iyiliği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Akşener Erdoğan'ın 3 teklifini açıkladı

Açıklamaların ardından Akşener, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda paylaştığı videoyu anımsatması üzerine, 28 Şubat ile ilgili kararların dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ve kendisinin imzaladığı bir hükümet kararı olduğunu söyledi.

Akşener, "Sayın Erdoğan 2001'de partisinin kuruluşuna beni davet etti. 2015'te bana başbakan yardımcılığı teklif etti ve 2020'de ne kadar milli ve yerli olduğumu ifade edip, 'buyurun beraber bir berber dükkanı kuralım' dedi. Bunların tamamını reddettim." ifadelerini kullandı.