Erdoğan'dan Millet İttifakı'na: Hala adaylarını açıklayamadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Hem yapımı tamamlanan çeşitli bakanlıklara, belediyelere ve özel sektöre ait eserlerin açılışını yaptıklarını hem de yeni yatırımların temelini atacaklarını belirten Erdoğan, açılışını yapacakları eserlerin güncel yatırım tutarının 30 milyar liraya yakın olduğunu ifade etti.

Temelini atacakları yatırımların toplam tutarının 24 milyar lirayı bulduğunu aktaran Erdoğan, "Sadece bugün Kayseri'ye yaklaşık 54 milyar liralık müjdeyle geldik. Artık giderken sucuğumuzu, pastırmamızı, çemenimizi, mantımızı, sarmamızı, katmerimizi eksik etmezsiniz herhalde." dedi.

"O, 130 fabrikanın tamamı bugün hizmette"

Erdoğan, Kayseri'nin sanayisi, ticareti, tarımı ve Erciyes'i gibi değerlerini mutfağıyla da taçlandırarak kendisine yeni kazanç kapıları açacağından şüphe duymadığını belirtti.

Kayseri'nin kendilerine hep açık ara destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de Kayseri'ye şükran borcumuzu, yaptığımız eserlerle getirdiğimiz hizmetlerle ödemeye çalışıyoruz. Mesela, şehrin gelişimine yapacağı katkıları gördüğümüz için 23 milyon metrekarelik Erciyes Dağı'nın tapusunu, Yamula Barajı'nın raylı sistemlerinin işletmesini hiç tereddüt etmeden şehrimizin yönetimine devretmiştik. Bu şehre yapılan her projenin bizzat takipçisi oldum, talimatlarını verdim, neticelenmesini sağladım. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılış ve temel atma törenleriyle tamamlıyoruz. Tabii birileri bugün yapacağımız açılışlara ve temel atmalara inanmayıp yalanla iftirayla istihza ile işi sulandırmaya çalışacaklardır. Hatırlarsanız 2003 yılında yine Kayseri'ye yaptığımız bir ziyarette 130 fabrikanın birden temelini atmıştık. Bundan 19 yıl önce attığımız o temellere birileri yine bıyık altında gülmüş, bu kadar fabrikanın yapılamayacağını iddia etmişti. Temelini attığımız o 130 fabrikanın tamamı bugün hizmette olduğu gibi üzerine daha yüzlercesini de yaptık. Şimdi de 1200 fabrikalık kapasiteye sahip yeni organize sanayi bölgelerimizin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. Rabb'im ömür verirse bu fabrikaların tamamının da inşa edilip harıl harıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz."

"Develi'deki hastanemize Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün resmi açılışını yapacakları eserler arasında eğitimde, anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar her seviyede 323 derslik, spor salonu ve 100 yataklı pansiyonun yer aldığını dile getirdi.

Ayrıca üniversitelerin tamamlanan yatırımlarını hizmete açtıklarını da belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Talas ve Tomarza'da gençlik merkezi, yurt yenilemesi, spor salonu ve futbol sahası yenileme işleri tamamlandı. Sağlıkta 75 yataklı Bünyan, 150 yataklı Develi, 10 yataklı Sarız, 75 yataklı Yahyalı ilçe hastaneleriyle birlikte çok sayıda aile sağlığı merkezi hizmete girdi. Develi'deki hastanemize geçtiğimiz haftalarda Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Develili Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum."

TOKİ'nin Karpuztutan'da 535 konutu, Süksün'de 108 konutu, Tomarza'da 277 konutu, Erciyes'te 228 iş yerini altyapısı ve çevre düzenlemeleriyle hizmete hazır hale getirdiğini anlatan Erdoğan, İller Bankası projesi ile çeşitli arıtma tesislerinin şehre kazandırıldığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli ilçelerdeki cami, Kur'an kursu, gençlik merkezi gibi yatırımlarının bitirildiğini de anımsatan Erdoğan, Tapu Kadastro, AFAD ve Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlara yeni hizmet binaları inşa edildiğini aktardı.

Milli Savunma Bakanlığının A400M uçaklarının bakım tesisini ve Aspilsan Fabrikası'nı hizmete sunduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Orta Anadolu Kalkınma Ajansının desteklediği 8 ayrı proje tamamlandı. Kayseri Gar binası restore edildi. Anafartalar Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı'nın inşasını bitirdik. Kayseri-Kırşehir otoyol bağlantı yolunun yapımını nihayete erdirdik. Toplam bedeli 2 milyar lirayı bulan bu kamu yatırımlarını resmen hizmete açıyor ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün karşımda bu muhteşem katılımı görünce gerçekten sizlerle ne kadar övünsem azdır. Rabb'ime hamdediyorum, bana sizler gibi bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için."

Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin biyogaz tesisinden toplu konuta, yol ve bulvar yapımından alt-üst geçitlere, ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarından millet bahçelerine, spor tesislerinden sosyal hizmet birimlerine kadar 105 kalem eseri kazandırdığını belirtti.

Erdoğan, toplam yatırım tutarı 3 milyar 788 milyon lirayı geçen bu yatırımların Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibini de tebrik etti.

Akkışla, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar belediyelerinin toplamda 189 kalem projesinin resmi açılışını da tören kapsamında yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Özellikle yerel yönetimlerden doğmuş bir siyasi iktidar olarak belediyelerimizi her alanda destekliyor, yaptıkları eserlerle ve verdikleri hizmetlerle gurur duyuyoruz. İlçe belediyelerimizin yatırımlarının da hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen başkanlarımızı ve herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Kayseri'nin, üretimin ve emeğin orta Anadolu'dan parlayıp tüm ülkeyi kendine hayran bırakan yıldızı olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çeşitli organize sanayi bölgelerimizden tamamlanan özel sektör yatırımlarının da resmi açılışlarını yapıyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım tutarı 3 milyar 147 milyon lirayı bulan 24 ayrı tesisin, İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım tutarı 6 milyar 316 milyon lirayı bulan 30 ayrı tesisin, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım tutarı 520 milyon lirayı bulan 28 ayrı tesisin, Kayseri Serbest Bölge'de yatırım tutarı 896 milyon lirayı geçen 6 ayrı tesisin, Kayserigaz bünyesinde yatırım tutarı 811 milyon lirayı bulan bir projenin, güneş enerjisinde yatırım tutarı 1 milyar 700 milyon lirayı bulan bir santralin, toplamda 13 milyar 390 milyon liralık yatırıma ve 7 bin 200'ün üzerinde istihdama sahip 90 tesisin resmi açılışlarını bugün buradan gerçekleştiriyoruz.

Bu yatırımları yaparak istihdam oluşturan, üreten, ihracat yapan, ülkemizi büyüten her bir iş insanımızı tebrik ediyorum. Emekleriyle bu tesislerin işlemesini sağlayan mühendislerimize, işçilerimize, tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Böylece bakanlıklarımıza, belediyelerimize ve özel sektörümüze, tüm bunlara ait 30 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen 477 projenin resmi açılışını yaparak sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Tüm bu yatırımların Kayserimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

"Ülkemizi tarihinde ilk defa yüksek hızlı tren konforuyla biz tanıştırdık"

Bitirip hizmete açtıklarının yanı sıra bir de bugün temelini atacakları projelerin bulunduğunu bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizi tarihinde ilk defa yüksek hızlı tren konforuyla biz tanıştırdık. Kayseri'nin de bu konforlu demiryolu seyahatinden faydalanmasını istedik. Bunun için Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı'na Yerköy üzerinden bir bağlantı projesi hazırlayarak Kayseri'mizi bu ağa dahil etme kararı aldık. Yerköy-Kayseri hattı, 142 kilometre uzunluğa sahiptir. Bunları ana muhalefetin başındaki Bay Kemal yapabilir mi? Yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar yapsa yapsa ancak sökülen musluğu takarlar."

Proje tamamlandığında Kayseri-Ankara arasının trenle 2 saatlik mesafeye düşeceğini bildiren Erdoğan, "Yolcu, yük ve vakit tasarrufu, su, hava, gürültü kirliliğini azaltması ve kara yolu işletme giderlerinde sağlayacağı düşüşle bu hattın ekonomimize katkısı 30 yıllık işletme süresi boyunca 10,5 milyar lirayı bulacaktır." dedi.

"Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir"

"Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir" diyen Erdoğan, eser ve hizmet söz konusu olduğunda kendileriyle yarışacak kimsenin bulunamayacağını söyledi.

Bunun görüldüğü için de tartışmaların, yalan ve iftirayla başka alanlara çekilmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan, bu oyuna asla gelmeyeceklerini, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelesinden asla taviz vermeyeceklerini, aksi takdirde bu vebalin altından kalkamayacaklarını söyledi.

85 milyon vatandaşın huzuruna alnı ak çıkabilmek için daha çok çalışacak ve ülkeye daha çok eser ve hizmet kazandıracaklarını vurgulayan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bunu da karşımızdaki onca kifayetsiz muhterise, beşinci kol faaliyeti yürüten hainlere, sırtını terör örgütlerine dayayan siyasetçi müsveddelerine rağmen yapacağız. Siyasetteki 40 yılı aşkın çalışmalarımızın her sayfasında en çok keyif aldığımız, en çok gurur duyduğumuz anlar işte böyle vakitlerdir. Geride bırakacağımız en önemli mirasın da bu eserler ve hizmetler olduğunu biliyoruz. Rabb'ime bize, bu ülkeye ve bu millete hizmet imkanı verdiği için hamdediyorum. Rabb'ime bana böyle bir milletin evladı olma şerefini bahşettiği için hamdediyorum. Bizim ülkemiz için, milletimiz için, coğrafyamız için, medeniyetimiz için hayallerimiz var hayallerimiz... Unutmayınız, hayalleri olmayanların hedefleri de olmaz."

"Hep birlikte bedeller ödedik"

Bundan 11 yıl önce 2023 hedeflerini ilan ettiklerinde birilerinin dudak büktüğünü, ardından 2053 ve 2071 vizyonlarını dile getirmeye başladıklarında yine aynı küçümseyici tavırla karşılaştıklarını aktaran Erdoğan, "Ülkemizin altyapısını baştan sona yenileyerek milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek, siyasi ve diplomatik gücünü tüm dünyaya kabul ettirerek, vizyonlarımıza ve hedeflerimize adım adım yürüdük. Önümüze çıkan engelleri Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle aşarken hep birlikte bedeller de ödedik. Bugün geldiğimiz noktada ülkemizin son iki asırlık serencamından, Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarından zerre kadar ders almamış bir güruhun hezeyanlarını tekrar işitmeye başladık." dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşa ettiklerini anımsatan Erdoğan, "İstanbul'umuza denizin altından Marmaray'ı yaptık mı? Avrasya Tüneli'ni yine denizin altından biz yaptık mı? Osmangazi Köprüsü'nü biz yaptık mı? Kardeşlerim, İstanbul-İzmir 6,5 saatti. İstanbul-İzmir'i 3 saate, Bay Kemal sen oranın milletvekilisin, biz yaptık mı? Şanlıurfa-Adıyaman Nissibi Köprüsü'nü yine biz yaptık mı? Kardeşlerim, 26 havaalanından aldık, şu anda 58 havalimanı var. Biz yaptık mı? 6 bin 100 kilometre kara yolu varken şu anda 28 bin kilometre kara yoluna ulaştırdık mı?" diye konuştu.

"Aslında bu tavırlarıyla kendilerine güvenleri olmadığını söylüyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi. Hala cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Hala diyorlar ki Cumhur İttifakı adayını açıklasın, seçim tarihi belli olsun. Bay Kemal Cumhur İttifakı'nın adayı da belli, seçim tarihi de belli. Gerek şahsım gerek Sayın Bahçeli defalarca seçim tarihini de adayımızı da ilan ettik. Kendi adaylarıyla karşımıza çıkıp eser ve hizmet siyaseti yarışına girmesi gerekenler ise sağıra yatıp 'Hele bir de Erciyes'in tepesindeki karlar erisin.' havasında gökyüzüne bakarak ıslık çalmaya devam ediyorlar. Aslında bu tavırlarıyla kendilerine güvenleri olmadığını söylüyorlar. Seçim filan istemedikleri, hallerinden memnun olduklarını söylüyorlar. Ülkeyi yönetme sorumluluğunun altına girecek, bunların yüreklerinin bulunmadığını söylüyorlar. Milletimize anlatacak vizyonları, hayata geçirecek programları, yönelecek hedefleri olmadığını söylüyorlar ama mecburen bu oyunu oynamaya mecbur oldukları için de sürekli kaçak güreşerek 'yerimiz dar' türküsünü söylüyorlar. Kardeşlerim, siz bunların kürsülerden nasıl höykürdüklerine, sosyal medyada nasıl efelendiklerine, sırtlarını pışpışlayan büyükelçilerden aldıkları cesaretle seslerini nasıl yükselttiklerine bakmayın."

Muhalefet partilerinin ülkeyi yönetmek gibi gaye ve hazırlıklarının olmadığını savunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiçbir şey yapmadan sadece konuşarak muhalefet yapmanın konforu dururken, eğitimden sağlığa, altyapısından güvenliğine, savaşından salgınına, ekonomisinden tarımına bunca yükün altına soruyorum girerler mi acaba? Girmezler. Bunlar dün de öyleydi, bugün de öyle, eğer gerçek bir değişime maruz kalmazlarsa yarın da öyle olacaklar. Bu tablo karşısında kendi adımıza değil ama ülke adına üzülüyoruz. Çünkü demokraside iktidar kadar muhalefetin kalitesi de önemli. Bunlara bakınca ise sadece coğrafyamızın kadim deyimiyle 'nato kafa nato mermer' sözünün ete kemiğe bürünmüş halini görüyoruz."

Siyasette "armut piş ağzıma düş" yöntemiyle yol yürünmediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir hayaliniz, bir hedefiniz varsa bunun için çalışacaksınız, içini dolduracaksınız, insanları ikna edeceksiniz, gönüller kazanacaksınız gönüller. Tüm bunların sonunda yetki alırsanız da bizim 20 yıldır yaptığımız gibi hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan, işin başına yeniden geçip programlarımızı ne yapacağız, hayata geçireceğiz. Ama bunlar hayalimiz yok, hedefimiz yok, programımız yok ama siz yine de bize oy verin derlerse, bunlara da haddini bildireceğiz."

Erdoğan, "Şimdi ben sizlere soruyorum, Kayseri bu oyuna gelir mi? Kayserili bu numarayı yutar mı?" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin 81 vilayeti bu tiyatroyu şıp diye çözmez mi? Yedi düveli kündeye getirmiş Türk milleti bu tezgaha gelir mi? Bu sinsi senaryonun hesabını inşallah 2023 Haziran'ında sandıkta hep birlikte sormaya hazır mıyız? Küresel krizin ülkemize etkilerinden aldıkları cesaretle hiçbir şey yapmadan oturdukları yerden iktidar hevesine kapılanları daldıkları pembe rüyadan beraberce uyandırmaya hazır mıyız? Yürüttüğümüz tarihi mücadeleye destek olmak yerine sürekli çelme takarak kendilerine ülkenin felaketinden ikbal devşirme peşine düşenleri, hayal aleminden beraberce inşallah gerçek dünyaya indireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek yaptığımız hiçbir fedakarlığın, akıttığımız her damla terin, yeri geldiğinde döktüğümüz her damla kanın, attığımız hiçbir adımın boşa gitmediğini cümle aleme hep birlikte göstereceğiz."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü biz tek millet diyerek 85 milyonun tamamını bağrımıza basıyoruz. Çünkü biz tek bayrak diyerek şehitlerimizin tamamını yad ediyoruz. Çünkü biz tek vatan diyerek topraklarımızın tamamını kucaklıyoruz. Çünkü biz tek devlet diyerek son devletimiz Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma kararlılığımızı anlatıyoruz. Ne diyor Kayserili şair? Bakalım biliyor musunuz? Tek millet, el ele ikbal ile yürür. Tek bayrak, en kadim zirveyi görür. Tek vatan uğruna canını verir tek devlet bağımsız, hür olduğunda. Evet bu değerleri, bu ilkeleri, bu çağrıyı benimseyen herkesle birlikte yol yürümeye, dava arkadaşlığı yapmaya, istiklal ve istikbal mücadelesi bayrağını yükseltmeye hazırız.

Varsa yanlışlar düzeltilir, hatalar telafi edilir, eksikler tamamlanır, kırgınlıklar giderilir yeter ki sebebi vücudumuz olan imanımıza halel gelmesin. Yeter ki inancımızın sembolü ezanlarımız susmasın. Yeter ki bağımsızlığımızın timsali, bayrağımız inmesin. Yeter ki evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan geleceğimize halel getirecek nifaklara, bozgunculuklara itibar edilmesin. Bunların dışında bir araya gelemeyeceğimiz, birlikte yol yürüyeceğimiz kimse olmadığına inanıyoruz. Biz her zaman 'niyet hayır, akıbet hayır' sözündeki hikmete inandık.

Eğer şartlara teslim olsaydık, değil 20 yıl, 2 yıl bile bu ülkeye hizmet edemezdik. Ülkemizin geleceğinde kritik bir dönüm noktası olan 2023 için de kardeşlerim niyetimiz hayırdır, akıbetimiz de hayır olacağından şüphe duymuyoruz. Kayseri'nin bu mücadelemizde de en ön saflarda bizimle birlikte olacağına inanıyorum."

Kente yaptıkları yatırımları anlatan Erdoğan, "Eğitimde şehrimize 5 bin 53 adet yeni derslik kazandırdık. 2'si devlet olmak üzere 3 yeni üniversite kurduk." dedi.

Gençlik ve sporda 8 bin 22 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlik merkezlerini faaliyete geçirdik. Stadyum, spor salonları, yüzme havuzları gibi 48 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Kayserili ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 4 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta şehrimize 1607 yatak kapasiteli şehir hastanemizi yaptık mı? 20'si hastaneden oluşan toplam 57 adet sağlık tesisi kazandırdık. Çevre ve şehircilikte TOKİ eliyle Kayseri'de 18 bin adet konutu, sosyal donatı alanları, alt yapısı ve çevre düzenlemesiyle tamamlayıp hizmete sunduk. Halen 1815 konutun yapımına devam ediyoruz."

Kayseri'de toplam büyüklüğü 2,5 milyon metrekare olan 4 millet bahçesi projesinden birini bitirdiklerini, ikisinin inşasını da devam ettirdiklerini aktaran Erdoğan, "Melikgazi, Koca Sinan, Develi, Hacılar, Talas ilçelerinde yaklaşık 5 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ulaştırmada 83 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 565 kilometre ilaveyle 648 kilometreye ulaştırdık. Yapımı devam eden Develi-Yahyalı yolunu, Pınarbaşı-Mersin hududu yolunu, Himmet Dede-Organize Sanayi Bölgesi bağlantısını, Sivas ayrımı-Köprübaşı yolundaki işleri bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Develi ve Niğde istikametlerindeki yolların önemli bölümünü de seneye bitiriyoruz." bilgisini verdi.

"20 yılda yaptıklarımız anlatmakla bitmiyor ve bitmez"

Erdoğan, tarım ve ormanda Kayseri'ye 11 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerini, bir baraj ve bir gölet daha yapacaklarını belirterek, inşa ettikleri sulama tesisleriyle de Kayseri'de 490 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını anlattı.

Yapımı devam eden sulama tesisleriyle toplam 320 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Kayserili çiftçilerimize yaklaşık 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 2 teknopark, 14 AR-GE merkezi ve 2 tasarım merkezi kurduk. Kayserili iş insanlarımıza toplam 4 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim, 20 yılda yaptıklarımız anlatmakla bitmiyor ve bitmez. İnşallah önümüzdeki yıllarda Kayseri'yi yeni ve daha büyük projelerle buluşturmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Projemizi en kısa sürede bitirmek için canla, başla çalışacağız"

Daha sonra Erdoğan, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu, "Ankara-Kayseri Hızlı Tren Hattı temel atma töreni için hazırız. Ankara'yı Kayseri'ye hızlı, güvenli, konforlu bir şekilde bağlayacak olan hızlı tren hattımız tamamlandığında Ankara-Kayseri arası 2 saat bile tutmayacak. İnşallah bu Kayseri'nin hak ettiği kaliteli, güvenli projemizi en kısa sürede bitirmek için canla, başla çalışacağız." dedi.

Erdoğan, temel atılması için butonlara basılması talimatını verdi.

Erdoğan, ardından İncesu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Besler Glassfiber Cam Elyaf Fabrikası'nın açılışı için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la canlı bağlantı kurdu.

Bakan Varank da Türkiye'de 100 bin ton cam elyafın kullanıldığını belirterek, çok stratejik olan bu ürünün burada üretileceğini ve sene sonuna kadar 60 bin ton kapasite çıkaracağını anlattı. Varank, "Türkiye'deki birçok sektör buradaki ürünleri kullanmış olacak. Ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacak, stratejik bir tesisi ülkemize kazandırmış olmaktan firmamız çok mutlu. Biz de kendilerini tebrik ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi için talimat vererek açılışı gerçekleştirdi.

Daha sonra Kumsmall Kayseri uluslararası mobilyacılar alışveriş merkezinin açılışı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a canlı bağlantı ile bağlanan Erdoğan, "Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezinin açılış törenine bütün dostlar hoş geldiler. Böyle büyük bir mobilya birimini açmış olacağız. Ya Allah, bismillah" diyerek, açılışı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantıların ardından beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile kurdele keserek, toplu açılışı gerçekleştirdi.