Erdoğan'dan milletvekillerine çağrı: İnce'ye dava açın

02 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının hayata geçirdiği yatırımlara ilişkin, "Ne diyor şimdi Bay Kemal'in adayı, 'Biz bu işlerle uğraşmayız.' O zaman niye aday oldun? Biliyorlar, nasıl olsa yaparsa AK Parti yapar. Kazanmayacaklarını da biliyorlar." dedi.

"Milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı. Milletvekillerine nasıl bu ifadeyi kullanırsın. Sen de hırsızsın o zaman."

Erdoğan, "Ülkenin ve milletin hayrına tek söz söylemeyenler baktılar ki bize diş geçiremiyorlar şimdi terörle mücadele kahramanlarımıza saldırıyorlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haddini öyle aşıyor ki Metin Temel Paşamızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söyleyecek kadar muvazeneyi kaybediyor." ifadelerini kullandı.