Erdoğan'dan Mir açıklaması: Cuma günü toplantı yapacağız

ANKARA (DÜNYA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla inisiyatif alması gerektiğini, savaşı önlemede başarısız olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York’ta Türkevi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, liderlere de çağrı yaparak “Sayın Putin’le az veya çok bir hukuku olanın, kendisiyle bunları görüşmesi ve bu kapıyı zorlaması lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının Türkiye açısından önem taşıyan konulara ilişkin görüşlerini aktarmak açısından yararlı olduğunu belirtirken, ABD Başkanı Biden’in BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının değiştirilmesi önerisine işaret ederek Türkiye’nin önerisinin dönüşümlü üyelik olduğunu belirtti.

Erdoğan, Rusya’ya karşı alınan yaptırım kararlarının hatırlatılarak Türkiye üzerinde baskı kurulup kurulamayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de bu yaptırımları “yakışıksız” bulduğunu, alternatifler konusunda bir toplantı yapacağını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları konusunda BM’yi eleştirdi, liderlere çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşının bedeller ödettiğini, kimsenin bu bedeli artırmaması gerektiğini. Türkiye’nin tahıl koridoru ve esir değişimindeki yapıcı rolünün altını çizen Erdoğan, savaşın durdurulması konusunda BM’nin daha fazla çaba harcaması gerektiğini vurgulayarak, “Ne yazık ki BM, savaşı sona erdiremediği, akan kanı durduramadığı gibi, savaşın sonucu olarak ortaya çıkan enerji ve gıda krizlerine bir çözüm de bulamamıştır” diye konuştu.

Erdoğan, Rusya Başkanı Putin’e baskı için çağrı yaparak, “Bu sadece benim değil tüm dünya liderlerinin ortak gayretiyle olması gereken bir süreç. Hepsinin bu kanalı zorlaması lazım. Yani Sayın Putin’le az veya çok bir hukuku olanın, kendisiyle bunları görüşmesi ve bu kapıyı zorlaması lazım. Zelenskiy’le de aynı şekilde. Yoksa kalkıp da bu liderlere yönelik çok daha farklı negatif yaklaşımlar sergilemek beklediğimiz sonucu getirmez” diye konuştu.

KKTC’ye direkt uçuşların başlaması

“Biz Kuzey Kıbrıs’ı rastgele bir ülke olarak görmüyoruz. Onu biz adeta kendimiz olarak kabullendik, öyle görüyoruz, öyle de göreceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuş başlamasına yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine bundan memnun olacağını, Rusya’nın turist kapasitesinin yüksek olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde, başka liderlerle görüşmesinde Kıbrıs’taki haklı taleplerin her zaman dile getirildiğini anlatan Erdoğan, “Temenni ediyorum ki önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasıyla çok daha farklı bir gelecek orayı bekliyor olacaktır” diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi için dönüşümlü üyelik önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyinin adaletsiz yapısına ilişkin eleştirilerini hatırlattı ve ABD Başkanı Biden’in de yapı değişikliği önerisi anlamına geldiğini belirterek, “Sonunda dediğimiz noktaya geldiler mi? Şimdi ‘hem daimî üyeleri artıralım hem geçici üyeleri artıralım’ diyorlar. Dünya 5'ten büyüktür derken veya ‘Daha adil bir dünya mümkün’ derken, işte buralardan buraya geldik. Ve ben bunu da başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Türkiye’nin üye artırımını yeterli görmediğini, dönüşümlü üyelik önerdiğini vurgulayan Erdoğan, “Daimî ve geçici üyelik olmamalı ve tamamen dönüşümlü üyelik sistemini getirmek lazım. Bu dönüşümlü üyelik sistemiyle burada şu anda 193 üye mi var; bu 193 üyeyi dönüşümlü hale getirmek lazım; 20 ise 20 ama bu dönüşümlü olmalı. İki yılda bir bunlar dönüşüme tabi olmalı.” dedi.

“F-16 alımı-modernizasyonu konusunda bazı Cumhuriyetçi senatörlerle görüştüm”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ABD’den yeni F-16 uçakları ve modernizasyon kitleri satın alımı talebine ilişkin gelişmeler konusunda ise bazı Cumhuriyetçi senatörlerle görüşmeler yaptığını, Savunma Bakanı Akar’ın da muhataplarıyla görüştüğünü belirterek, “ Hava olumlu istikamette gelişiyor. Temenni ederiz ki bu olumlu hava devam eder” dedi. ABD Başkanı Biden ile resepsiyonda kısa bir görüşme yaptığını belirten Erdoğan, bütün seviyelerde görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

-Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılım kesin değil, katılma söz konusu olursa Paşinyan ile görüşme olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile ilgili bir soruyu da yanıtladı. Erdoğan, “Bu konularla ilgili Kafkasya’da bizim de bazı hamlelerimiz olacak. Onun da şimdilik sadece planlama süreci içerisindeyiz. Sayın İlham Aliyev kardeşimizle de bunları konuşup, ona göre adımlarımızı atacağız” dedi.

Prag’da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesini işaret eden Erdoğan, katılım konusunda henüz karar vermediğini ancak Paşinyan’ın bu zirvede bir görüşme isteği bulunduğunu vurgulayarak, katılma kararı verirlerse bir görüşme olabileceğini belirtti.

Erdoğan, ABD Temsilciler meclisi Başkanı Pelosi’nin Ermenistan ziyareti ve Azerbaycan’a yönelik suçlamalarının Kafkasya’da istikrarı olumsuz etkileme ihtimaline ilişkin bir soruya ise “Pelosi’nin bu ziyaretiyle kalkıp da Kafkasya’daki bu gelişmelere darbe vuracak ne mecali var ne cürmü var. Ben inanıyorum ki o birçok yeri de rahatsız etmiştir. Hiç fazla abartmaya falan da gerek yok” yanıtını verdi.

MİR Kart konusunda çalışıyoruz, adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’ya karşı yaptırımlar konusunda Türkiye’ye bir baskı gelip gelemeyeceği konusundaki bir soruya şöyle yanıt verdi:

“En önemli nokta Mir Kart denilen olaydır. Bu Rusya ile bizim aramızda bir adımdı. Bu konu hakkında atacağımız adımların değerlendirmelerini ilgili arkadaşlarımızla yapıyoruz. Ona göre adımlarımızı inşallah yine atacağız. Alternatifimiz var tabii, o ayrı. Ama bütün dert, işte bu yaptırımların farklı versiyonları. Bunlar tabii gerçekten dostluğa falan yakışmıyor, ekonomik ilişkilerimizin düzenlenmesine yakışmıyor. Biz şimdi ister istemez ne yapacağız? Alternatifleri ne olabilir; bu alternatifler üzerinde ilgili bakan arkadaşlarım görüşmelerini yapıyorlar. Bu görüşmelerden sonra da İstanbul’da cuma günü inşallah bütün ilgili arkadaşlarımı toplayacağım. Onlarla bir toplantı yapıp, burada da nihai kararımızı vereceğiz.”

“Seçimden sonra sosyal konut projesinin ikinci etabı başlayacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ konut projesine başvurunun 5 milyona yaklaştığını belirterek, projenin büyük bir ekonomik hareketlilik yaratacağını, kira ve konut fiyat sorununun çözümüne olumlu katkı yapacağını belirtti.

“81 vilayetimizin tamamında yaşayanlara bizim bu konutları teslim etmemiz bunlara (muhalefete) en güzel cevap olacak” diyen Erdoğan, yıl sonunu beklemeden temellerin atılması talimatı verdiğini açıkladı.

2021 Haziran ayı sonuna kadar TOKİ’den konut, işyeri alanlara yüzde 25 indirim olacak

Seçimin ardından ikinci etap sosyal konut projesine başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, “İnşallah biz öncelikle 250 bin, ardından bir 250 bin daha olmak üzere toplamda 500 bin konutluk bu projeyi de milletimizin hizmetine sunarak farkımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Tabii bir taraftan da arsaları yetiştireceğiz. 250 bin konut amaçlı arsayı da hazırlayacağız. Ayrıca 50 bin iş yeriyle ilgili adımımızı da hızla atıyoruz.

TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim tarihine kadar sürecek. Orada da inşallah kolaylaştırıcı olacağız.”

Yunanistan Başbakanı’nın İstanbul’daki Rum sayısının azalmasına yönelik sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in BM Genel Kurulundaki İstanbul’daki Rum nüfusun azalmasına yönelik yaptığı eleştirinin hatırlatılması üzerine, Rum nüfusun azalmasına yönelik bir politika güdülmediğini, tam aksine Türk vatandaşı Rumlara çocuklarını Türkiye’ye getirmeleri çağrısı yaptıklarını belirtti. Erdoğan, çeşitli vesilelerle konuştuğu Rum vatandaşlarına çocuklarının Türkiye’de yaşaması çağrısı yaptığını, aldığı yanıtlarda kendi istekleriyle başka ülkelerde yaşamakta oldukları sonucunun çıktığını belirtti. Erdoğan, “Bizim kapımız açık. O çocuğa biz eğer vatandaşlığı yoksa vatandaşlık da verirdik” dedi.

Erdoğan, Sen Sinod Meclisi’nin asgari sayısına ulaşabilmesi için Türk vatandaşı olmayan papazlara vatandaşlık verildiğini hatırlatarak, “Biz kendi dönemimiz içerisinde hiçbir Rum’u ülkemizden sürmedik. Ama onların şu anda Batı Trakya’da bizim vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza yaptıkları zulmün haddi hesabı yok. Son dönemlerde bizim oradaki din adamlarımızın atamalarını bile kendileri yapmak istiyorlar. Sen ne anlarsın bizim din adamının durumundan, yapısından?” dedi.