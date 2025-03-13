Erdoğan'dan muhalefete çağrı: Gelin Türkiye düşmanlarını hüsrana uğratalım

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Siyaset millete hizmet etme yoludur. İktidar muhalefet farketmeksizin hepimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. Bir eksiğimiz hatamız olursa da bunun hesabını bu dünyada ebedi alemde de veremeyiz. Milletimizden aldığımız yetkiyi üzerine gölge düşürmeden taşımamız büyük önem arz ediyor. Demokrasilerde iktidar ve iktidar partisi ne kadar hayati öneme sahipse muhalefet de yapıcı eleştiriyle adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. Muhalefet sırasında oturan milletvekillerinin katkılarına kulak tıkamadık. Yasama faaliyetlerinde daha iyi daha güzeli ülkemiz ve milletimiz için yapma gayretinde olduk.

Ülkemizde genellikle tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan müşterek zeminde buluşmaya önem arz ediyoruz. Uzlaşalım el birliği içinde ülkemize hizmet edelim istiyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşik daha aşıldı. Hiçbir aşırıya mahal vermeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim.

Türkiye düşmanlarını hüsrana uğratalım.