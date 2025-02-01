Erdoğan'dan muhalefete 'slogan' eleştirisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Manisa 8'inci Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği esnasında adliye önünde destek veren vatandaşlar tarafından atılan sloganlara gönderme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adliye önünde polise karşı attıkları slogan 1971 yılında Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Banka soyanların sloganı on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganları haline dönüşmüş." açıklamasında da bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

* 85 milyonu kucaklayan, her bir ferdinin rengini temsil eden kuşatıcı bir yapıya sahibiz. Bu vasfımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Yıkıcı ve dışlayıcı olmayacak, bugüne kadar olduğu gibi yine yapıcı olacağız.

*Muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız olamaz. Muhalefetin beceriksizliğine bakarak rehavete kapılamayız.

* Onların sorun çözmek, milletin dertlerine derman olmak gibi bir kaygılarının olmadığının hepimiz zaten farkındayız. Bırakın dünyayı, ülkemizde ne olup bittiğini bile takip etmiyorlar.

* Kaygayı gürültüyü, kuyu kazmayı artık kendi seçmenlerini bile bıktıran güç mücadelelerini burada saymaya bile gerek duymuyorum.

CHP'ye yüklendi

* Ülkemiz muhalefeti adına hep beraber utanarak izliyoruz.

* İki sene öncesini hatırlayın. Eski genel başkanlarını yere göğe sığdıramıyorlardı. Gandi Kemal, gençlerin Kemal Amcası diye poh pohluyolar, sürekli övgü yağmuruna tutuyorlardı. Ama ne olduysa Türkiye'yi kurtaracakları adam dedikleri Bay Kemal'i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler.

* Yeni genel başkana siyasette rekabeti daha yapıcı, daha mutedil bir atmosfere çekmek için bir şans tanıdık. Bundan da muradımız kutuplaşmayı azaltmak, siyasi iklimi yumuşatmak, CHP'nin normalleşmesine katkı sunmaktı.

* Ancak, gerilimden beslenen ana muhalefet içindeki vesayet odakları buna tamammül edemedi. CHP'nin normalleşmesine fırsat vermediler. Daha sonra eskisinden daha büyük bir savrulma yaşadılar.

Slogan eleştirisi

* Gelinen noktada Türkiye'nin ana muhalefet partisinin DHKPC'li alçaklar tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcımızın ismini taşıyan Adalet Sarayı'nın önünde elinde asker, polis kanı olan marjinal örgütlerin sloganıyla polise saldırdığını görüyoruz.

* Ne yaparlarsa yapsınlar adaletin tecellisine engel olamayacaklar.

* Adliye önünde polise karşı attıkları slogan 1971 yılında Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait.

* Banka soyanların sloganı on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganları haline dönüşmüş.

* Tıpkı kırmızı kart gibi yeni sloganlarının da CHP'ye çok yakıştığını samimiyetle ifade ediyor, sayın Özel ve şürekasını tebrik ediyorum.

Manisa'ya yapılan yatırımlar

* 22 sene boyunca önümüze sayısı engel çıkardılar. Darbeden sokak terörüne kadar ellerinin altında ne varsa bizi yolumuzdan geri koymak istediler.

* Provokasyonlarla, terör örgütleriyle üzerimize geldiler. Hiçbirine eyvallah demedik, faşizme boyun eğmedik, sokak terörüne teslim olmadık.

* Manisa'ya bugünün rakamlarıyla toplam 560 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

* TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar 11 bin 249 konut projesini hayata geçirdik.