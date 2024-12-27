Erdoğan'dan muhalefete Suriye tepkisi: Rejim düştü yasını onlar tutuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlama

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başladı. Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alındı. Hatası kusuru veya ihmali olan varsa gereken yapılacaktır. Devletin, tüm kurumları ile seferber olduğu bir olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil, acıları istismar etmektir.

Ana muhalefet partisinin genel başkanı talihsiz açıklamalar yapıyor. Bu ahlaki ve vicdani değildir. Muhalefet Beşiktaş Gayrettepe'de ruhsatı sorunlu eğlence merkezinde can veren 29 işçinin hesabını versin.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 13 yıldır süren insani kriz devrimle sona erdi. Suriye'deki insani kriz süresince ülkemizde misafir ettiğimiz 3,6 milyon kardeşimiz vardı. 14-28 Mayıs seçimlerinde bu mazlumları hedef göstererek Hitler özentisi muhterisler çıktı.

Baas rejimi düştü yasını sadece Türkiye'deki ana muhalefet partisi tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünden zalim Esed'e mersiye yakacaklar.

'Bay Kemal'in sırtına yediği paslı hançeri biz bile çıkaramayız'

Tarihin tozlu raflarında silinip gitmekten kurtulamayacaklar. Bay Kemal hiç kusura bakmasın dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız.

'Suriye'de doğru yerde durduk'

Suriye'de doğru yerde durduk. 13 yıl boyunca kardeşlik hukukumuzu koruduk, mazlumlara kol kanat gerdik, haklı çıkan yine biz olduk. İnsanlık sınavını yüz akıyla verdik.

Güya bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını görüyoruz. İç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette kutuplaşma ve ayrışmanın artması zaten doğru da değildir. İdeallerimize davamıza inanan kimseye sırtımızı dönmeyiz.Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına hayır demeyiz."