Erdoğan'dan mülteci açıklaması

27 Haziran 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildiği törende yaptığı konuşmada, Suriyeli mültecilere ilişkin, "Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapishanelerden yansıyan işkence görüntüleri ne de masum çocukların gözyaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi." dedi.

Erdoğan, "Şartlar ne olursa olsun Türkiye olarak etnik kimliğine, inancına, teninin rengine bakmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Japonya'daki) 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA