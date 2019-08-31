Erdoğan'dan NATO açıklaması

31 Ağustos 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Töreninde yaptığı konuşmada, "Her ne kadar darbe, cunta ve vesayet dönemlerinde örselenmiş olsa da milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, istiklalimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesi olmaya hep devam etti ve edecektir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ne NATO üyeliğinden, ne müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur." ifadesini kullandı.

"Bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünün, müttefikimiz olan bir ülkenin eteklerinin altına sığınarak faaliyetlerini sürdürmesi ise bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor." diyen Erdoğan, şunların söyledi:

"Fırat'ın doğusunda terör örgütünün bölge halkına zulmü gizlenemez hale gelmiştir.

Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur.

Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız."

Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sahaya sürüldüğü açıkça görülmüş olan DEAŞ bahanesiyle kimseyi kandırmaya kalkmasın. Bölgedeki sorun DEAŞ değil. Birtakım güçlerin çıkar paylaşımı savaşıdır.

Fırat'ın doğusunda 2-3 hafta içinde kendi belirlediğimiz şartlar dahilinde, kendi askerlerimizle fiilen bölgeyi oluşturmaya başlamazsak, varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya kalkılırsa tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz." dedi.

Kaynak: AA