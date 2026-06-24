Erdoğan'dan NATO açıklaması: Trump ile görüşme bekleniyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirmelerinin beklendiğini belirterek, "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" dedi.

Trump katılımını doğrulamıştı

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz hafta yeni Air Force One uçağının hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını duyurmuştu.

Trump, Türkiye ziyaretine ilişkin konuşmasında, "Yakında Türkiye'ye gideceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Rubio: İttifak tarihinin en önemli toplantısı olacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce yaptığı açıklamada Trump'ın Ankara'daki zirvede yer alacağını belirtmişti.

Rubio, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak. Bu, ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak.” demişti.

İkinci dönemdeki ilk Türkiye ziyareti

Ankara ziyareti, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, ittifakın 36'ncı liderler buluşması olarak kayıtlara geçecek. Türkiye ise 2004 yılında gerçekleştirilen İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez NATO liderlerini ağırlayacak.