Erdoğan'dan NATO'ya tepki: Kabullenmemiz mümkün değil

10 Mayıs 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine 10 binlerce tır silah, araç, gereç ücretsiz olarak verilmektedir ve şu anda biz onlarla mücadele veriyoruz. Yakında Suriye'nin sınırlarımız boyunca uzanan diğer bölgelerini de teröristlerden temizleyerek 4 milyona yakın sığınmacının evlerine dönebilmelerine imkan sağlayacağız." dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadeledeki kararlılığa vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bu tür eylemler bireysel görülerek veyahut da bunlar terörist değil, sıradan örgütler denilerek geçiştirilemez. Aksi takdirde yakın bir gelecekte dünyamız hiç kimsenin güvende olmadığı, huzurlu yaşayamadığı bir yer haline dönüşmeye mahkumdur." diye konuştu.

Erdoğan, "Tüm çabalarımıza rağmen terör ve yükselen aşırı akımlarla mücadeledeki çifte standartlı yaklaşımın devam ettiğini görüyoruz" ifadesinde bulundu.

Orta doğudaki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail yönetimi, Gazze'de işlediği cinayetlerin gündeme gelmemesi için medya kuruluşlarımızın da arasında bulunduğu basın yayın organlarını bombalamaktan çekinmiyor. . Tüm ülkeleri Filistin ve Kudüs konusunda daha duyarlı davranmaya ve etkin tavırlar ortaya koymaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Doğu Akdeniz'de istikrarın gerekliliğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür." dedi.

Türkiye'nin NATO üyeliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz NATO üyesiyiz. Öyleyse diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını bizim kabullenmemiz mümkün değil. Hem NATO üyesi olacaksın, NATO'da stratejik ortak olacaksın, ondan sonra size yaptırım konuşulacak. Bu anlaşılabilir bir şey değil" diye konuştu.

Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu söyleyen Erdoğan, "AB üyeliği bizim için başından beri stratejik bir dış politika hedefi oldu, olmayı da sürdürmekte ama AB hala bize çalım atıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim tek istediğimiz dostumuz olduğunu söyleyenlerin dostluğunu, müttefikimiz olduğunu ifade edenlerin müttefikliğini görmektir." diye konuştu.