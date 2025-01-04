Erdoğan'dan net mesaj: Ya silahları gömecekler ya da onlarla gömülecekler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan yeni süreçe ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. "Tuzaklara prim vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, terör örgütü mensupları için "Ya silahları gömecekler ya da silahlarla beraber gömülecekler" ifadelerini kullandı. PKK'nın kullanım süresinin dolduğunu, terör örgütü için üçüncü bir yol olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Ferdi Tayfur; hayatıyla, müziğiyle, milli duruşuyla en müstesna sanatçılardan biriydi. Rahmetle anıyorum.
Millete hizmeti ibadet olarak gören Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu gibi aşkla koşacağız.
Tuzaklara prim vermeyeceğiz
Şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayarak çok daha azimli bir şekilde devam edecek. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için tuzak kurabilir. Tuzaklara prim vermeyeceğiz. Bunlara asla itibar etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı ülkenin geleceğidir.
Ne yaptıysak şehit ve gazilerimizin bize gösterdiği istikametten ayrılmadan yaptık.
Terör belasından kurtulacağız
Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarını üzeirnde gördük. Her seçim döneminde bölücü terör örgütüyle sarmaş dolaş olanların bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söylecek hiçbir sözü olamaz. Bizim referansımız daimi ülkemizin ali menfaatleri olmuştur. Bugün de tek amacımız büyük ve güçlü Türkiye yolundaki son engelleri ortadan kaldırmaktır. Cumhur İttifakı olarak bunu mutlaka başaracağız. Kim nederse desin kardeşlik kazanacak.
Üçüncü bir yol yok
Huzurun egemen olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Terör belasından Türkiye'yi en kısa sürede kurtaracağız. Silahları gömecekler ya da silahla beraber gömülecekler. Üçüncü bir yol yok.
PKK'nın kullanım süresi doldu
Silahın, terörün devri sona erdi. PKK'nın kullanım süresi doldu. Bölücü terör örgütünün milletimizin arasında açtığı nifak çukarlarını kardeşlikle dolduracağız."