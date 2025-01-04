Erdoğan'dan net mesaj: Ya silahları gömecekler ya da onlarla gömülecekler!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Ferdi Tayfur; hayatıyla, müziğiyle, milli duruşuyla en müstesna sanatçılardan biriydi. Rahmetle anıyorum.

Millete hizmeti ibadet olarak gören Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu gibi aşkla koşacağız.

Tuzaklara prim vermeyeceğiz

Şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayarak çok daha azimli bir şekilde devam edecek. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için tuzak kurabilir. Tuzaklara prim vermeyeceğiz. Bunlara asla itibar etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı ülkenin geleceğidir.

Ne yaptıysak şehit ve gazilerimizin bize gösterdiği istikametten ayrılmadan yaptık.

Terör belasından kurtulacağız

Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarını üzeirnde gördük. Her seçim döneminde bölücü terör örgütüyle sarmaş dolaş olanların bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söylecek hiçbir sözü olamaz. Bizim referansımız daimi ülkemizin ali menfaatleri olmuştur. Bugün de tek amacımız büyük ve güçlü Türkiye yolundaki son engelleri ortadan kaldırmaktır. Cumhur İttifakı olarak bunu mutlaka başaracağız. Kim nederse desin kardeşlik kazanacak.

Üçüncü bir yol yok

Huzurun egemen olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Terör belasından Türkiye'yi en kısa sürede kurtaracağız. Silahları gömecekler ya da silahla beraber gömülecekler. Üçüncü bir yol yok.

PKK'nın kullanım süresi doldu

Silahın, terörün devri sona erdi. PKK'nın kullanım süresi doldu. Bölücü terör örgütünün milletimizin arasında açtığı nifak çukarlarını kardeşlikle dolduracağız."