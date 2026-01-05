Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi: Yüzde 33 zam yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden bu yana işçi, memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeme politikasını titizlikle uyguladıklarını ve bu yaklaşımı aynı hassasiyetle sürdüreceklerini söyledi.

2002 yılında öğrencilere yalnızca 45 lira burs ve öğrenim kredisi verildiğini hatırlatan Erdoğan, bu tutarın yıllar içinde kademeli olarak artırıldığını ifade etti. Gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar toplam 1 milyon 518 bin üniversite öğrencisine destek sağlandığını kaydetti.

Geçen yıl burs ve öğrenim kredileri kapsamında öğrencilere 34 milyar 14 milyon lira destek verildiğini belirten Erdoğan, “Burs ve öğrenim kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu tutarları yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimize 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 8 bin lira, doktora öğrencilerimize 12 bin liraya yükseltiyoruz.” dedi.