Erdoğan'dan önemli açıklamalar: '51 ilimizde bundan böyle AFAD'ımız itfaiye birimlerini örgütleyecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen yangın felaketlerine değinen Erdoğan, 1 Haziran'dan bu yana 149 şüpheli gözaltına alındığını, 38 kişi tutuklandığı ve 61 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti. Erdoğan, 51 ilde bundan böyle AFAD'ın itfaiye birimlerini örgütleyeceğini de kaydetti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Erdoğan, barış masasının da Türkiye'de kurulacağını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Felaket tellalları ne derse desin..."

* Yangınla mücadelede hayatını kaybeden 5 orman işçimiz ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Yine, Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında aşırı sıvı kaybına bağlı olarak şehit olan iki Mehmetçiğimize de Yüce Mevla’dan rahmet diliyorum.

* Her iki elim olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Milletçe hepimizi yasa boğan bu iki hadisenin nedenleri en kısa zamanda ayrıntılarıyla netleşecek. Akabinde, ihmali olan varsa gereken yapılacaktır.

* Türkiye savunma güvenlik başta olmak üzere birçok alanda son asrın en parlak dönemini yaşıyor. Devletimizin tüm birimleri görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. Önümüze çıkan engellere takılmadan hedeflerimize adım adım yürüyoruz. Felaket tellalları ne derse desin ülkemizin yolu da bahtı da açıktır.

"Ukrayna-Rusya barış masası Türkiye'de kurulacak"

* Ana muhalefet partisi genel başkanının kameralar önündeki şikayet ettiği ülkesine kapılı kapılar ardında sahip çıktığını iddia etmesi şayet doğruysa muhalefetin yerlileşmesi ve millileşmesi adına elbette kıymetli bir adımdır. Biz bundan kesinlikle rahatsız olmayız.

* Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ilk günden beri barış savunan bir politika benimsedik. Nasıl müzakere masası İstanbul'da kurulduysa, barış masası da Türkiye'de kurulacak bu kanlı savaş noktalanacaktır.

Terörsüz Türkiye süreci

* Terörsüz Türkiye sadece Cumhur ittifakının değil, hükümetimizin, devletimizin, milletimizin projesidir. Bu hayalin adım adım gerçeğe dönüşmekte olduğunu görüyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Girdiğimiz bu yol demokrasisiyle de, ekonomisiyle de bizi doğru yola ulaştıracaktır. Yolun sonunda kalkınma, barış vardır.

* Ana muhalefetin sürece daha geniş bir mercekten bakması milletimizin de beklentisidir.

"Orman yangınları küresel bir sorun"

* Orman yangınlarındaki artış küresel bir sorun hale gelmiştir.

* Ülkemizde son 5 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. 25 Temmuz'da bazı yerlerde grülen 50 dereceyle ülkemizde tarihin en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi. Aşırı sıcaklar, düşük nem ve şiddetli rüzgarlar maalesef yangın riskini daha da yükseltiyor. Devlet olarak bütün planlarımızı bu ürkütücü veriler temelinde yapıyoruz.

* Yangına ilk müdahale süresini 45 dakikadan 10-11 dakikalara kadar düşürdük.

* Yılbaşından bu yana toplam 4 bin 247 yangınla mücadele ettik. Bu yangınlatın 3 bin 102'si 1 Haziran'dan bu yana meydana geldi. Devam eden iki yangın dışında diğerlerini kontrol altına aldık.

* 1 Haziran'dan bu yana 149 şüpheli gözaltına alınmış, 38 kişi tutuklanmış, 61 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

* 30 büyük şehrimiz var. İtfaiyecilik, belediye başkanlığından gelmiş bir cumhurbaşkanı olarak büyük şehirlerin işidir. Büyük şehirler itfaiye birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir. 30 büyük şehrin dışında 51 ilimiz var. 51 ilimizde de bundan böyle AFAD'ımızla bu işi örgütleyeceğiz. AFAD, 51 ilde teşkilatlanmasını en güzel şekilde yapacak ve 8 vilayetimizi örgütlemiş olacağız.