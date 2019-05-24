Erdoğan'dan ÖTV mesajı

24 Mayıs 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul esnaf ve sanatkarları ile iftarda bir araya geldi.

Erdoğan, "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün şartlarına uygun yeni bir Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nu çıkardıklarını, sıkıntıya düşenlerin borçlarını defalarca yeniden yapılandırarak işlerini sürdürebilmelerini temin ettiklerini, emeklilik sonrası işine devam eden esnaf ve sanatkarın destek primi ödemelerini kaldırarak emekli maaşlarında yüzde 10'luk ilave bir artış sağladıklarını anlattı.

Sigorta primlerinde de indirim yaptıklarını dile getiren Erdoğan, sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını kolaylaştırdıklarını, istihdam ve düşük faizli kredi desteğiyle, pek çok farklı kalemdeki destek ve teşviklerle esnaf ve sanatkarların hep yanında olduklarını vurguladı.

Erdoğan, gençler, kadınlar ve engelliler için ilave destekler getirildiğini belirterek, "Ticari olarak kullanılan araçların yenilebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz. Sizlerden Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleriniz konusunda hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Türkiye bu konuda dünyanın en makul tarifelerini uyguluyor. Devlet olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zaten yeterince destekliyoruz. Sizlerin de prim ödemelerinizi aksatmayarak bu kurumumuza sahip çıkacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

"Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksiler konusunda hala şikayetler geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak geliştirilen ve milli bir yazılım olan İTaksi uygulaması şehir içi ulaşımda önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Diğer taraftan hizmet kalitesinin önemli bir unsuru olan araç kalitesi ÖTV indirimine rağmen hala yeterince yükseltilebilmiş değildir. Turkuvaz ve siyah taksi alternatifleri bu yüzden revaç buluyor. Araç kalitesinin yükseltilebilmesinin yanında taksi şoförlerimizin de çağın gereklerine uygun iletişim becerisiyle donanmış olması gerekiyor. Esnaf demek, milletin taleplerine uygun hizmet veren kişi demektir. Bu konuda özellikle geçenlerde Dolmabahçe Sarayı'nda gençlerle bir sohbetim oldu. Baktım dışarıdan bir grup. Geldiler, 'Uber'le ilgili bizim halimiz ne olacak?' dediler. Ben de tabii kendilerine şunu söyledim. 'Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yok.' dedim. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. 'Sizler' dedim, 'Hangi yasaya göre böyle bir şey çıkardınız, kendi kendinize böyle bir şeyi icat ettiniz, döküldünüz sokaklara, Uber de Uber diyorsunuz? Şu anda bizim taksilerimiz, taksicilerimiz, onların hakkını gasbederek kusura bakmayın size devredemeyiz.' dedim. Bunun için de dünya Uber taksiciler kuruluşunun başındaki şahsa ben randevu vermedim, hala da vermiyorum. Vermeyince bunlar da ne yaptılar. Buradaki takım taklavat, ne var ne yok hepsini götürdüler. Bakın ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız. Olay bu. Ben yaptığımı söylüyorum ama birileri de bol bol maalesef yalan yanlış söylüyor. Onun için kardeşlerim Uber konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok."

Kaynak: AA